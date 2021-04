Els cònsols d'Encamp expressen "dubtes" sobre el projecte de l'aeroport nacional

EncampMalgrat que el comú d'Encamp es manté a l'espera de rebre els estudis que confirmin la viabilitat o no del futur aeroport nacional a Grau Roig, i especialment pel que fa a l'impacte mediambiental, els cònsols d'Encamp, Laura Mas i Jean-Michel Rascagneres, han expressat aquest dijous, durant la roda de premsa posterior al consell de comú encampadà, els seus "dubtes" i "neguits" en relació amb la instal·lació. Tot i això, Rascagneres ha assegurat que la corporació encara no té "cap posició definida", ja que fins que no es disposi de les conclusions finals dels estudis "agafar una posició definitiva em sembla molt agosarat".

El cònsol menor encampadà ha manifestat que, principalment, els neguits de la corporació estan relacionats amb tres punts. El primer d'ells fa referència a l'afectació que pot tenir la infraestructura en terrenys comunals, ja que, per ara, "ningú ens ha demanat cap autorització". En segon lloc, ha posat en relleu la possibilitat que l'aeroport "afecti la concessió de Saetde" i ha recordat que el màxim accionista de la societat, Joan Viladomat, ja s'ha posicionat en contra. Per últim, des del comú encampadà s'han mostrat neguits pel que fa a l'impacte mediambiental que, de fet, ha anat en augment des que es van presentar les simulacions de vol. "El dubte mediambiental ha estat més patent amb la presentació", ha dit.

Al seu torn, Mas ha incidit en què en la simulació "ja es veia que -els avions- passaven molt a prop de les edificacions" i, per tant, "per part nostra seguim en la línia que cal potenciar l'aeroport de la Seu d'Urgell", ja que "el tenim a prop i ja hi ha una infraestructura feta". Malgrat les imatges presentades, Rascagneres ha assegurat que "tampoc et donen una idea real del que pot ser", i és per això que, seguint un criteri de prudència, s'esperarà l'arribada d'aquestes conclusions per posicionar-se d'una banda o l'altra.

Debat sobre la rebaixa al 0% de la cessió del sòl

Un dels punts més destacats de la sessió del consell ha girat al voltant de la mesura presa per la corporació a finals de gener de reduir al 0% la cessió del sòl per a fomentar la construcció d'habitatge de lloguer, tal com va quedar permès després de l'aprovació al Consell General. Mas ha explicat que la proposta està rebent una "bona acollida", ja que fins i tot hi ha dos o tres projectes a sobre de la taula que han reconsiderat destinar els habitatges al lloguer i no pas a la compra, tal com tenien previst inicialment .

"Estem parlant de pisos de nova construcció a uns preus molt raonables", ha dit, assegurant que una de les promocions preveu crear al voltant d'un centenar d'habitatges i una altra prop d'una vuitantena. Tot i això, els promotors encara no han iniciat els tràmits pertinents per rebre els permisos, "però ja ens han vingut a veure arquitectes amb projectes per acabar de perfilar l'adquisició de la llicència urbanística". En aquest sentit, Rascagneres ha recordat que la corporació resta pendent de la revisió del pla d'urbanisme, que hauria de ser aprovada el mes vinent, i suposarà un pas que incentivarà la posada en marxa dels projectes.

Tot i que falta un anàlisi més concret en el qual es treballa per assolir un "resultat real", els cònsols han posat en relleu que, actualment, la mitjana del cost del preu de lloguer a la parròquia se situa entre els 700 i els 800 euros pel que fa a habitatges de tres habitacions, i de 400 euros si es parla de llars amb una habitació.