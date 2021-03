La Plataforma pel ferrocarril identifica “dubtes importants en nombrosos aspectes” en l'aeroport nacional

Andorra la VellaLa Plataforma pel Ferrocarril a Andorra ha sortit al pas del projecte d'aeroport nacional que va presentar aquest dimarts la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS). “La nostra entitat té importants dubtes en nombrosos aspectes sobre aquest projecte: tècnics, mediambientals i econòmics, i ens agradaria conèixer tots els detalls per aclarir aquestes qüestions”, afirmen en un comunicat. “Les necessitats prioritàries –afegeixen– assenyalen el tren, i no l'avió, com a millor posicionat, i les dificultats de l'orografia del país i el nostre entorn semblen dificultar enormement la implementació de l'aeroport de manera satisfactòria”, conclouen.

En base a les prioritats de "desenclavament" (descarbonització del transport, millora de l'eficiència, reducció de la congestió viària, abaratiment del cost i reducció del consum energètic, i connectivitat amb els principals nuclis de demanda), la plataforma considera que la connexió ferroviària és la solució de mobilitat que “respon millor” a aquestes necessitats.

Pel que fa al medi ambient, l'entitat recorda que l'aviació és el mitjà de transport que més contamina per passatger: entre 2 i 3 vegades més que el vehicle privat i unes 20 vegades més que el ferrocarril. A més, afirmen, “resulta evident el dany al terreny que suposa una infraestructura com aquesta, independentment de les mesures de rectificació que s'hi emplacin, juntament amb la contaminació acústica, visual o lumínica, de les quals no se'n tenen referències”.

Quant a la sobirania que un aeroport d'aquestes característiques podria suposar per a Andorra, l'entitat recorda que l'aviació no queda al marge d'interferències com ara els talls de carretera a causa de protestes tant a França (Gillets Jaunes) com a Catalunya (procés independentista), ja que les vagues de personal –com la dels controladors aeris del 2010– també provoquen que el servei quedi interromput.

El Govern, prudent

D'altra banda, el ministre portaveu, Eric Jover, ha estat qüestionant aquest dimecres sobre els estudis de viabilitat tècnica que aquest dimarts la Cambra de Comerç va presentar sobre l'aeroport al pla d'Envalira. En aquest sentit, Jover ha refermat el compromís de l'executiu amb l'aeroport d'Andorra-la Seu perquè és viable a curt termini. Pel que fa a la possibilitat de tenir un aeroport en territori andorrà a llarg termini, el portaveu de l'executiu ha declarat que ara hauran d'estudiar la viabilitat del projecte i analitzar els punts a favor i en contra per poder prendre una decisió.

Respecte a l'estudi presentat per la Cambra, considera que és el primer pas de tot un procés, ja que s'haurà de veure "l'impacte ambiental de la infraestructura i la pròpia viabilitat econòmica", ha indicat, assegurant que s'hauran de fer els passos de forma progressiva i finalment decidir si la posició de l'executiu és favorable o no.