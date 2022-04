Conveni entre FAR, VPC i Andbus per al transport dels equips de rugbi

Andorra la VellaLa Federació Andorrana de Rugbi, el VPC i Andbus han signat un acord de col·laboració pel qual l'empresa de transports realitzarà tots els desplaçaments tant del club com de les diferents seleccions nacionals. Per contra, els equips lluiran la publicitat d'Andbus en les seves samarretes d'escalfament i hi haurà una tanca publicitària a l'Estadi Nacional en els diferents partits que es duguin a terme.

El CEO d'Andbus, Daniel Vinceiro ha declarat que "la nostra companyia s'identifica molt amb els valors del rugbi, on el sacrifici, la constància, el treball en equip són bàsics per evolucionar i aconseguir els objectius" i ha ressenyat l'arrelament que aquest esport té al país. L'acte ha comptat amb la presència del president de la federació, Jean Marc Flaux, el del VPC Gerard Giménez i el mateix Vinceiro.