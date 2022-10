El Crèdit Andorrà Open aspira a convertir-se en un esdeveniment social "que tothom s'ho senti seu"

Andorra la VellaAndorra la Vella viurà entre el 28 de novembre i el 4 de desembre el millor esdeveniment de tennis femení internacional dels darrers setze anys. La primera edició del Crèdit Andorrà Open, un torneig WTA 125 amb Vicky Jiménez com a principal reclam, aproparà al Principat jugadores que es troben entre el top 100 i el top 50 mundial i que, per primera vegada, disputaran una competició d'alt nivell al país. D'aquesta manera, tal com ha explicat aquest dimarts el soci de Tennium i CEO del torneig, Enric Molina, la voluntat és que el projecte es converteixi en un "esdeveniment social i que tothom s'ho senti seu", que sigui "una plataforma per a l'esport del país", i que deixi un llegat a Andorra mitjançant totes les accions que es faran durant aquella setmana. A més a més, ha destacat que aquest serà el 24è torneig en tot el món WTA 125, malgrat que s'aspira a poder-ne organitzar un 250 o, fins i tot, un 500, en els anys vinents.