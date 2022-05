El CTEO es potencia amb l'entrada de psicòlegs i nutricionistes

OrdinoEl ministeri de Cultura i Esports ha signat aquest matí, al Centre de Tecnificació Esportiva d'Ordino, un conveni amb els col·legis professionals de Psicòlegs i Nutricionistes per tal de complementar els serveis que s'ofereixen als esportistes d'alt rendiment que allí entrenen. La ministra Sílvia Riva ha destacat que "es tracta d'un pas més per tal d'afavorir que els esportistes puguin realitzar aquí els àpats i tinguin un acompanyament psicològic que en l'esport d'elit és molt important".

Juntament amb la titular de la cartera d'Esports, les presidentes d'ambdós col·legis, Sílvia Palau i Berta Jiménez, han refermat la importància i el valor afegit que aporta aquest conveni. Així doncs Palau ha explicat que "hi haurà tres psicòlegs especialitzats en alt rendiment esportiu que ajudaran als esportistes a poder gestionar les situacions més complicades". Per la seva part, Jiménez ha dit que "farem un assessorament i acompanyament dels joves, amb tres professionals especialitzats en la millora de l'alt rendiment esportiu" i ha afegit que "és una oportunitat molt bona i és un gran encert l'obertura de la zona de menjador". El conveni s'ha signat en el marc d'una vista a la premsa per les diferents instal·lacions del CTEO.

Unes instal·lacions de primer nivell

D'ençà de l'inici de l'actual legislatura, dotar al Centre de Tecnificació de les millors infraestructures, acompanyades dels serveis, ha estat una màxima de la ministra Riva i del secretari d'estat Justo Ruiz. Cal tenir en compte que, en acabar aquest any, la inversió destinada al CTEO haurà superat els 340 mil euros, només entre els anys 20/22. Aquesta cura del centre ha fet que hi hagi un increment del 70% dels esportistes, passant de la 50 que en feien us al 2019 als més de 200 que en diferents franges de dia hi ha actualment. Pel que fa a ens federatius, que tenen la seva oficina la CTEO, aquestes ja superen la vintena i hi ha peticions en cua.

Un dels canvis més importats ha estat en part de la maquinària de les diferents sales del gimnàs. "Estem parlant que són sistemes per a l'alt rendiment, que no es troben en centres convencionals" ha afirmat Riva. Així doncs, en el darrer any es van substituir les màquines de pes lliure per altres de pneumàtiques. El canvi de sistema l'ha explicat el preparador físic de la FAE, Damià Costa, que ha explicat que "amb els nous equips aconseguim que els esportistes treballin sempre amb el mateix pes i tinguin un control exacte de què fan i la força que executen". Costa ha afegit que "en períodes com l'actual, que no hi ha neu, comptar amb aquestes infraestructures és molt bo".

Cartera de serveis

Un altre dels reptes que s'havia marcat la dupla Riva-Ruiz era la de crear uns serveis mancomunats que ajudessin a completar la preparació dels esportistes. El cas més clar és la preparació física i readaptació, que no totes les federacions es poden permetre comptar amb un especialista. Per aquest motiu, i després d'un concurs públic, es va contractar Lorelei Torres, que realitza aquestes funcions. Ara al juny entraran en funcionament la psicologia esportiva i la nutrició i el gran repte que qeuda pendent i que vol estar actiu abans de finals d'any és el servei de fisioteràpia i medicina esportiva.