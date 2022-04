Definits els partits pel play-off pel títol

Escaldes-EngordanyLa Federació Andorrana de Futbol va realitzar ahir a la tarda el sorteig corresponent als enfrontaments del play-off pel títol de la Lliga Multisegur. I com acostuma a passar en aquests casos, el destí és capriciós i ha donat un Inter Escaldes - Atlètic Escaldes per tal d'inaugurar la fase decisiva del campionat nacional; l'altre partit enfrontarà a l'FC Santa Coloma contra la UE Sant Julià. Cal recordar que els de Fede Bessone comencen aquesta fase decisiva del campionat amb tres punts d'avantatge sobre els colomencs, mentre que ni treu cinc a l'Atlètic i al Sant Julià.

Pel que fa a la lluita per la permanència, l'FC Santa Coloma, que amb el marge de puntuació la té pràcticament garantida, s'enfrontarà contra el conjunt més necessitat de victòries, el Carroi. D'altra banda, l'Engordany i l'Ordino repetiran el darrer partit de la fase regular i jugaran l'un contra l'altre.

La Penya Encarnada, favorit per pujar

Quant a la lluita per l'ascens des de la Lliga Unida cap a la Multisegur, la Penya Encarnada té totes les paperetes per assolir-lo, després d'acabar la fase regular sense perdre ni un sol partit. Així doncs, el líder començarà el tram decisiu davant l'Atlètic Amèrica, mentre que el Restaurant Manacor Extremenya jugarà contra el Immobiliària CISA FS La Massana. Pel que fa a les puntuacions, la Penya arriba com a primer classificat, amb 9 punts de marge sobre els massanencs, 13 sobre la UE Extremenya i fins a 20 més que l'Atlètic Amèrica, únic equip que no pot obtenir l'ascens directe.