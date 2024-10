L'empresonat fa un any per CBD "convençut" que sortirà innocent

Andorra la VellaEl jove resident a Andorra, empresonat des de fa gairebé un any per possessió de flors de cannabidiol (CBD), continua esperant el seu judici, programat per als pròxims dies 23 i 24 d'octubre. La situació ha generat preocupació en el seu entorn familiar, que insisteix en la innocència del jove.

La mare de l'acusat assegura en declaracions a aquest diari que

"Gràcies a Déu, ell està molt fort. El que vol, sobretot, és defensar la veritat, que és que no era marihuana. Seguim insistint que era CBD, i ell vol sortir net d'això perquè el que més li preocupa és tenir antecedents penals per cap motiu."

Aquestes paraules reflecteixen la determinació del jove per enfrontar el procés judicial amb l'esperança que es reconegui la seva innocència. El CBD, segons la defensa, conté un 0,3% de THC, la quantitat límit per no ser considerat una substància psicotròpica, i per tant no hauria de ser tractat com una droga de toxicitat elevada. A més d'estar diagnosticat com a epilèptic.

Dues setmanes pel judici

El jove és monitor de snow i resident al Principat. Recentment, va refusar una oferta de la fiscalia que li permetia sortir en llibertat a canvi de reconèixer-se culpable. L’expulsió, però, hauria significat la pèrdua del seu dret a viure i treballar a Andorra permanentment, fet que el va portar a rebutjar la proposta.