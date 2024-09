Govern va autoritzar "la plantació i comercialització" de flors i productes de cànnabis a Andorra

Andorra la VellaEl 'Cas CBD' ha deixat un debat intern no només dins del Consell General arran del cas d'un jove de trenta anys, empresonat des de fa onze mesos per possessió de flors de cannabidiol (CBD) i que serà jutjat els dies 23 i 24 d'octubre.

Està acusat de tràfic de cànnabis o droga de toxicitat similar en gran quantitat, després de ser trobat amb 500 grams de flor de CBD al seu cotxe. La Fiscalia demana quatre anys, dos anys de presó ferma i dos de condicional.

Permís de Govern per treballar amb Cànnabis a Andorra

Hi ha un document signat pel Govern d'Andorra de la legislatura passada on l'exministre d'Economia, Jordi Gallardo va autoritzar amb el segell de l'executiu a una empresa la plantació de cànem industrial, és a dir CBD, " El Govern, en la seva sessió del Consell de Ministres del 25 de març de 2020, RESOL autoritzar la societat andorrana X a ampliar l'objecte social perquè es pugui realitzar les activitats relatives "el cultiu agrari i desenvolupament d'espècies, plantes aromàtiques, medicinals i farmacèutiques; Extracció, destil·lació i comercialització, importació i exportació integral de productes procedents del cànem, flors, llavors, i fibres per a tota classe d'usos permesos. El cultiu, explotació, comercialització, importació i exportació de cànem industrial, i tots els seus subproductes, així com de les seves fibres. Investigació, desenvolupament i recerca de nous productes derivats del cànem industrial per a usos industrials i les seves fibres; Participar directament o indirectament en el capital d'altres societats mercantils, tant nacionals com internacionals que tinguin el mateix objecte social: Igualment, la societat podrà realitzar totes aquelles activitats que tinguin la consideració d'accessòries, derivades i complementàries de l'objecte social descrit en els paràgrafs anteriors".

La mediatització del cas ha provocat el suport de l'ambaixada espanyola o el Raonador cap al jove i què ha encès les alarmes del Centre de Cànnabis Terapèutic de Catalunya (Medcan) entitat que afirma que: s'estan vulnerant els drets humans, que el cas està tacant la imatge d'Andorra internacionalment, i que no es van fer correctament les proves al laboratori.

Aquest senyor ja fa temps que hauria d'estar a casa, no s'està tenint en compte l'índex de psicoactivitat i la Fiscalia manté a la presó a un resident que ha vingut a Andorra a aportar ” Josep Antón Sánchez Director General del Medcan

"Em sorprèn que en comptes d'enviar les mostres als laboratoris paral·lels dels laboratoris d'estupefaents i toxicologia dels països veïns s'envien les proves a un laboratori privat amb seu a Sant Cugat i on es va trobar THC en una quantitat del 0,3%"

"Valorem que a tota Europa el 0,3% no es considera droga sinó cànem industrial, i aquest laboratori de Barcelona no envia a Andorra l'índex de CBD de la mostra, per tant, impedeix que el Batlle pugui consultar el document SRN40 que està a disposició de tots els laboratoris per part de l'ONU i l'OMS per poder controlar les substàncies estupefaents i que explica que l'índex superior a 1 es considera droga i per sota no, en aquest cas hi ha un 0,3" explica el director general de Medcan, Josep Antón Sánchez.

El preu del CBD al mercat és de 250 euros el quilo, no sé què se'n pot treure de traficar amb això ”

"S'està vulnerant el dret a la llibertat d'algú que pateix epilèpsia, que ha anat a Andorra a aportar al país amb arguments totalment desfasats propis de segles passats, amb una falta de modernitat i evidentment no tenint en consideració els articles de l'OMS i l'ONU, que ja fa anys que no consideren el CBD una droga i que, de fet, ambdues institucions donen el seu vistiplau que se'n faci un ús terapèutic".

"He vist articles de la premsa andorrana on se'n parla de CBD recreatiu, si algú amb una gran responsabilitat pública diu això és que no sap de què està parlant, és un acudit de mal gust, és que no existeix el CBD recreatiu. A Alemanya es considera un THC normal el 15%, però del CBD ni se'n parla, el CBD es ven a Espanya i Andorra com a fàrmacs o cosmètics de forma habitual".

Com està el projecte de llei?

Govern té la intenció de continuar amb el projecte de llei i entrar-lo a tràmit parlamentari a finals d'any amb l'objectiu d'introduir el cultiu de cànnabis per a usos medicinals i terapèutics. En els darrers anys, s'han destinat prop de 100.000 euros per assessorar-se sobre la regulació del CBD i la viabilitat del cultiu del cànnabis. S'han contractat diverses empreses per estudiar aspectes tècnics, legals i econòmics.

Com s'han gastat els gairebé 100.000 euros?

L'anterior govern, el 2021 es va posar en contacte amb l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) a través de la Fundació ActuaTech perquè fessin un estudi per avaluar i definir un model de cultiu del cànnabis per a la producció de productes medicinals i cosmètics. L'aportació que es va fer va ser de 28.000 euros.

Més tard, el 2022, l'executiu va adjudicar a la societat mercantil Roca Junyent SLP els treballs per redactar un projecte de llei específic d'assessoria jurídica per a la redacció d'un projecte de llei per a la regulació del cultiu i transformació del cànnabis per a usos medicinals. En aquest cas la partida va ser una mica més 50.000 euros.

També el 2022, Govern va contractar per gairebé 8.000 euros a l'empresa Clark Hill PLC, amb seu als Estats Units, per poder comptar amb el seu assessorament per elaborar un marc legislatiu per regular la producció (cultiu), la transformació i la posterior comercialització de components derivats del cànnabis.

Paral·lelament a tot això, el Govern negocia l'acord d'Associació amb la Unió Europea. Per tant, suposa unes normatives que afecten la possible introducció del cultiu del cànnabis. Per aquest motiu l'ens governamental buscar la fórmula jurídica que permeti incorporar el marc legislatiu treballat pel Govern per encabir-hi la regulació del desenvolupament de la producció de cultiu, la transformació industrial i la comercialització de productes derivats del cànnabis.

En aquest moment, es contracta a la darrera companyia, Crowe Andorra, per 13.500 euros. El ministre Casal informa a través d'una resposta a Andorra Endavant sobre el cost dels estudis i afirma que els treballs d'assessorament d'aquesta empresa encara es troben en curs amb l'objectiu de "poder concretar la fórmula jurídica que ha de permetre aquesta participació directa del sector primari en la introducció del cultiu del cànnabis".

La resposta a la resposta

La consellera i presidenta del grup parlamentari Andorra Endavant, Carine Montaner, ha criticat el cost acumulat per part de l'executiu i troba sorprenent "pagar 100.000 euros i que no s'hagi entrat a tràmit parlamentari un projecte de llei".

"Sembla mentida que s'hagin pagat 100.000 euros en estudis quan això és l'equivalent a quatre lleis complexes, en el nostre cas quan vam demanar a un gabinet internacional especialitzat en organismes de la Unió Europea assessorament sobre el cost d'una llei sobre el CBD i eren 25.000 euros, amb 100.000 tenim molta curiositat de veure que afirmen aquests estudis"