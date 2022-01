Encamp encarrega un informe per conèixer el valor de les accions de Saetde

EncampEl comú d'Encamp ha encarregat un informe a una empresa internacional i de "cert prestigi" per fer una valoració del conjunt de la societat de Saetde, així com de les seves participades, i conèixer el valor de les accions del comú i de totes les infraestructures de la concessió. L'adjudicació de l'estudi, mitjançant contractació directa, representa un cost per a la corporació de 77.000 euros i s'espera que pugui estar enllestit entre quatre i sis setmanes. Per la seva banda, Saetde també està elaborant un altre document amb l'objectiu de "tenir una valoració com més justa millor" de la situació actual, segons han manifestat aquest dijous els cònsols d'Encamp després de la sessió ordinària del consell de comú.

Des de les formacions de la minoria, els consellers del PS+Independents, David Rios i Enric Riba, han assegurat que "ens ha sobtat tant la manera d'adjudicar com l'import de l'estudi", ja que, a parer seu, "sembla que se li ha donat 'ipso facto' a qui interessa". Tot i això, la cònsol major encampadana, Laura Mas, ha posat en relleu que en aquest cas no era necessari convocar un concurs públic perquè "parlem d'un projecte de caràcter sensible", per la qual cosa s'ha seguit el que preveu la llei de contractació pública. "És un estudi força complex que determina el sector de la neu i ha de ser d'una firma reconeguda", ha afegit.

Tot i la crítica, des del PS s'ha reconegut que "la majoria treballa amb Saetde per intentar allargar la concessió o fer-ne una de nova de les pistes d'esquí" i, davant d'aquest fet, "és lògic que es faci un estudi per saber quin és el valor de tot el que hi ha a la concessió". En la mateixa línia han anat les paraules de la consellera d'Agrupament Encampadà, Esther Vidal, qui ha exposat que un cop avanci tot plegat "ja veurem el que es decidirà".

Pròrroga del concurs de Prada de Moles

D'altra banda, respecte de l'anunci de la corporació de prorrogar durant dos mesos el concurs de Prada de Moles per tal de poder analitzar millor la dificultat tècnica de la documentació, Rios ha reconegut que des de la formació es creu que el projecte "és molt complex" per la manera que està plantejat, ja que "no el pot desenvolupar cap empresa, és molt ambiciós i entenem que hi hagi poca concurrència". De fet, només una empresa, qui ha demanat la pròrroga, ha retirat el plec de bases.

Així doncs, davant la dificultat present, des del PS d'Encamp s'afirma que les valoracions es faran "una vegada hi hagi una possible adjudicació" perquè "ara és impossible". Davant un possible increment de preu del projecte si només hi ha una empresa interessada, Rios ha destacat que "s'ha dit que el comú aportaria 10 milions d'euros", tot i que "no és oficial perquè no s'ha comentat en cap de les comissions", per la qual cosa "haurem d'esperar a veure si es concreta o no". En el cas que sigui així, ha afirmat que "n'hauríem de parlar", ja que aquest import "no està pressupostat".

Vidal ha exposat que "s'esperava que es presentessin com a mínim dues empreses". Ara, per tant, "estic a l'expectativa", ha dit, afirmant que fins que no hi hagi res clar damunt la taula des d'Agrupament Encampadà no es faran valoracions al respecte.

Per la seva banda, la cònsol major ha recordat que "nosaltres sempre hem manifestat que veiem dos candidats molt clars amb aquest plec", malgrat que "finalment hi ha una empresa que l'ha retirat". Quant a un possible sobrecost, ha manifestat que "no ens preocupa perquè al plec queda prou clar. El comú té l'última paraula d'adjudicar o no segons l'oferta, i si realment compleix les expectatives a nivell de reactivació de la parròquia o a nivell de posicionament de l'esport, el comú adjudicarà" o, per contra, "el declararà desert".

Altres acords del consell de comú

Finalment, Mas també ha anunciat que durant la sessió ordinària del consell de comú d'aquest dijous s'ha aprovat per 10.000 euros l'embelliment del nucli de la Mosquera. En aquest sentit, es tracta d'uns murals que realitzarà l'artista Samantha Bosque i que il·lustraran situacions del passat amb imatges "que són molt identificatives del país". Així doncs, les pintures serviran per complementar les explicacions que es fan durant les rutes que van des de Casa Cristo fins als diferents nuclis antics. Finalment, la corporació també ha aprovat per més de 81.000 euros les subvencions a entitats socials i culturals de la parròquia, així com els diferents actes que s'aniran desenvolupant tant a Encamp com al Pas de la Casa.