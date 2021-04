Encamp reparteix 1,5 tones de compost de jardineria

EncampEl comú d'Encamp ha repartit un total d'1,5 tones de compost per a jardineria de forma gratuïta entre la vuitantena de persones que van acudir entre dilluns i dimecres d'aquesta setmana a les instal·lacions comunals de la Devesa (av. de François Mitterrand, 25). Aquest compost ha estat obtingut de la prova pilot de recollida de matèria de grans productors, que es duu a terme en el marc de les accions del vigent Pla Nacional de Residus amb la col·laboració dels comuns i del Govern.

Aquesta tona i mitja de compost equival aproximadament a cinc tones de matèria orgànica recollida arreu d'Andorra, expliquen des de la corporació. El repartiment es va fer a càrrec del servei de parc i jardins del comú i era necessari portar un recipient, un sac o una bossa per poder-se emportar el compost a casa. Des del comú també recorden que aquest compost no es pot utilitzar per a cultius d'horts i s'ha d'utilitzar amb una proporció de 20% de compost per 80% de terra.

Aquesta iniciativa s'emmarca dins el pla per fomentar l'embelliment de la parròquia encampadana com a Vila Florida i també per promoure mesures de sostenibilitat.