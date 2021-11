Encendre la il·lusió

Andorra la Vella / Escaldes-EngordanyEscaldes-Engordany i Andorra la Vella han donat aquest divendres a la tarda el tret de sortida a la campanya nadalenca. Ho han fet en un acte conjunt en què les cònsols majors, Conxita Marsol i Rosa Gili, han estat les encarregades d'encendre la decoració nadalenca. A banda de la il·luminació tant Escaldes-Engordany com Andorra la Vella donen per iniciades les propostes que han preparat per a aquestes dates. A Escaldes s'ha celebrat el concert de Nadal i a Andorra la Vella s'ha iniciat el Poblet de Nadal.

La cònsol major d'Andorra la Vella ha manifestat que "s'ha "encès la il·lusió, el somni" i ha destacat que esperen que tant els residents com els turistes es trobin un eix comercial "espectacular, que es trobin a gust, que puguin passejar" i també que això incentivi el comerç. En aquest sentit ha desitjat que hi pugui haver una bona campanya de Nadal. "Entre tots hem d'aconseguir fer una bona campanya de Nadal, crear il·lusió, que tothom somiï, que també ens toca somiar", ha manifestat. Pel que fa a l'impacte que la pandèmia pugui tenir sobre la celebració ha manifestat que "les mesures del Govern seran molt positives i ajudaran que puguem mantenir tot funcionant". En aquest sentit ha apel·lat a la responsabilitat que els ciutadans han demostrat durant tota la pandèmia i ha afegit que per sort els ingressos hospitalaris ara no són tan importants com en les pitjors èpoques de la pandèmia. Així ha destacat que això és gràcies a les vacunes i ha considerat que "tot pot funcionar millor" gràcies als vaccins encara que hi hagi molts contagiats. "Continuarem prenent mesures, demanant passaport i sent el més prudents possible i crido els ciutadans a ser el més prudents possible però sé que respondran perquè sempre han respost".

Quant a la il·luminació Marsol ha destacat que la de l'eix comercial es manté, ja que l'identifica, i ha subratllat el nou il·luminat a Callaueta recomanant que la gent el vagi a veure.

Des d'Escaldes-Engordany, Gili ha destacat que l'encesa és "un moment important per l'artèria comercial" i també per a tothom, ja que "aquesta encesa de llums, amb la màgia que comporta esperem que auguri un bon Nadal per tots plegats, perquè funcioni l'economia". Ha reconegut, però, que estan "a l'expectativa de veure què passa amb aquest repunt de casos Covid però amb tot cas sempre optimistes". Gili ha manifestat que hi haurà diferents punts que els ciutadans podran visitar i que estan especialment pensats per als infants. En aquest sentit, ha desitjat que aquest recorregut de decoracions de Nadal "agradi molt com cada any".

La il·luminació, ha manifestat, és força similar a la de l'any passat amb algunes novetats com els follets que es poden trobar a Coprínceps i altres indrets de la parròquia i que estan pensants perquè els més petits els vagin descobrint. Pel que fa al pressupost destinat, ha manifestat que és similar al de l'any passat i inferior als anteriors ja que "l'època és la que és" i es pensa que igualment és una il·luminació força vistosa. El pressupost es troba entre els 180.000 i els 190.000 euros.

Poblet de Nadal

Tal com s'ha esmentat, Andorra la Vella ha donat el tret de sortida al Poblet de Nadal (entre d'altres propostes s'ha pogut veure l’espectacle inaugural 'Abyss', de la Compagnie Remue Ménage) i en aquest sentit la cònsol major ha destacat les diverses propostes que s'han preparat i que el Mercat de Nadal "sigui cada any més maco". Una de les novetats a la zona del mercat és, precisament, el Neret after shopping, on poder fer una pausa prenent alguna cosa i escoltant música. Marsol també ha destacat que s'hagin canviat algunes decoracions i ha convidat els ciutadans a descobrir els diferents racons.

El cap de Govern, Xavier Espot, que ha participat juntament amb la síndica general i Marsol en l'encesa dels llums del Mercat de Nadal ha destacat que el Poblet de Nadal és una "bona iniciativa" que s'intenti "retornar a una certa normalitat evidentment amb tota la prudència necessària i seguint els protocols" i ha afegit que "no només els restauradors i els comerciants tenien ganes de tornar a exercir la seva activitat amb certa normalitat i guanyar-se la vida sinó que moltes persones tenien ganes de viure experiències com les que proporciona el poblet ". Ha fet també una crida a la prudència i ha destacat que és "gràcies a la gent que s'ha vacunat que podem fer coses com aquesta però encara hi ha molts riscos i hem de seguir els protocols i ser molt prudents". Quant a un possible empitjorament de la situació Espot ha manifestat que "amb l'obligatorietat del pass covid" s'està en una "situació suficientment bona per poder fer una vida relativament normal i sobretot per salvar la temporada d'hivern". En aquest sentit ha recordat el que van patir determinats sectors i treballadors l'any passat i ha remarcat que el passaport covid permeti "garantir l'activitat econòmica, la cohesió social i protegir la salut pública dels ciutadans".