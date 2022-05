Escalada i Skate, les novetats de les Setmanes Joves 2022

Els sets comuns del país tornen a organitzar de manera conjunta les Setmanes Joves 2022, amb l'objectiu d'oferir als adolescents d'entre 12 i 17 anys l'oportunitat de dur a terme diverses activitats esportives al llarg de l'estiu, i que enguany inclouen dues grans novetats, un campus d'skate i un d'escalada, que s'impulsen des de la corporació d'Escaldes-Engordany. Així ho han manifestat aquest dijous en roda de premsa el conseller d'Esports d'Encamp, Xavier Fernández, la responsable del departament d'Esports escaldenca, Cyrille Ferrandis, i el cap d'àrea d'activitats esportives de la capital, Josep Tudó, qui han informat que el nombre de places disponibles és de 222.

Els campus tindran lloc del 4 de juliol al 2 de setembre i, a banda de les novetats ja esmentades, les corporacions han organitzat un total de set activitats per oferir una oferta esportiva i lúdica alternativa pels adolescents durant el període de vacances d'estiu. "La col·laboració de tots els comuns ens ha permès millorar i diversificar les dinàmiques que es duran a terme", ha indicat Fernández. Tudó, ha estat l'encarregat de desgranar les activitats, tot destacant el campus de Vela, que es durà a terme a Cambrils i al Port de la Selva, i inclou la pernoctació al lloc de destí i la col·laboració de la Federació de Vela del Principat. El nombre de places disponibles és de 58 i es desenvoluparà en un total de sis torns.

El cap d'àrea també ha fet el punt sobre la recuperació de la Volta a Andorra a peu, la qual preveu que els joves descobreixin els entorns naturals del nord del país, des d'Arcalís, passant per Rialb, Sorteny, Ransol, Cabana Sorda, Juclà, Siscaró, i fins a Soldeu, mentre fan esport i que també inclou la pernoctació als refugis situats a les proximitats de la ruta. Una altra de les dinàmiques clàssiques de les Setmanes Joves és el campus de vòlei platja, que es farà a les pistes de la capital del 4 de juliol al 19 d'agost amb un total de set torns. Entre la resta d'activitats hi ha els campus d'esports d'aventura i el destinat als amants de la bicicleta, el Dow Hill/Descens en BTT a l'estació de Vallnord-Pal Arinsal.

Respecte a les novetats, Ferrandis ha posat en relleu la importància que està agafant entre els joves la pràctica de l'Skate, motiu pel qual "hem decidit que s'inclogui dintre de l'oferta", i, quant a l'escalada, ha explicat que els participants podran gaudir de l'activitat en diferents entorns, com el rocòdrom d'Escaldes, una ruta d'escalada en roca i una via ferrada. Per cloure, Tudó ha assenyalat que, tot i que la voluntat és assolir el 100% de participació, amb els joves "s'han de buscar activitats que els cridin l'atenció i el motivin", ja que, a diferència dels infants, "són ells qui decideixen si anar-hi o no". Les inscripcions s'obriran dilluns vinent, 9 de maig, i es duran a terme de manera presencial a un punt habilitat a cada parròquia.