Esports incrementa el volum de les subvencions fins als 3,5 milions d'euros

Andorra la VellaLes subvencions que el Govern atorga a les diferents federacions esportives i entitats del país tornen a la normalitat. Així ho ha anunciat aquesta tarda, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, la titular de la cartera de Cultura i Esports, Sílvia Riva. En aquest sentit, ha explicat que "després que els anys anteriors hi ha hagut ajustos, ja que a causa de la Covid-19 no s'havien realitzat desplaçaments internacionals i hi ha hagut competicions que no s'han celebrat amb normalitat, ara ja podem parlar que els esports ja se celebren sense restriccions". Així doncs, de moment, hi ha previstos 3,55 milions d'euros, d'acord amb les demandes dutes a terme per les diferents entitats, tot i que, ha puntualitzat Riva que "hi ha projectes que encara no han demanat l'ajuda i que podria acabar elevant el total a 3,7 milions".

Entre les diferents entitats, la que s'emporta el tros de pastís més important és la FAE, que rep gairebé el 30% del total pressupostat, elevant-se fins al milió d'euros. En aquest sentit, el secretari d'estat, Justo Ruiz, ha explicat que "les subvencions s'han dividit en tres grans grups, entre els quals destaquen les que es troben per sobre de 100.000, les que estan entre 10 i 100.000, i les que no han fet peticions o són de nova creació com és el cas de la Federació de Pàdel". Entre les puntualitzacions a canvis d'imports, Ruiz ha dit que "veureu que hi ha federacions que han baixat un xic la seva subvenció, com la de Piragüisme, però la quantitat aportada és el total que ens han demanat". Quant als clubs professionals, com el Bàsquet Club Andorra o l'FC Andorra, Riva ha puntualitzat que "l'ajuda que aquests clubs reben és per la base, no pels equips professionals".

