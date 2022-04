La FAF prepara un homenatge a Enrique Rubio

Escaldes-EngordanyLa figura d'Enrique Rubio rebrà, aquest dissabte, l'homenatge per haver dedicat tota una vida a l'esport en general, i al futbol en particular al Principat. Avui, que es compleix el primer aniversari de la seva mort, la Federació Andorrana de Futbol ha explicat els actes que es duran a terme al llarg del cap de setmana per lloar-ne la trajectòria en una roda de premsa en què hi ha participat el president de la FAF, Fèlix Àlvarez, i l'exseleccionador nacional de futbol sala i bon amic de Rubio, Carles Riba.

"Era una persona que tothom qui la coneix l'apreciava. Era "un currante" que no tenia mai un no per ningú" ha recordat Àlvarez durant les seves paraules. Al seu torn, un visiblement emocionat Riba ha dit que "ell no tenia enemics. Era, simplement un crack". Els actes d'homenatge començaran dissabte als volts de les 7 de la tarda, al Pavelló del Prat Gran d'Escaldes-Engordany, on es jugarà un triangular de futbol sala entre exjugadors vinculats a Rubio. Hi haurà l'equip d'Arinsal - Pal Don Dennis, un equip d'exjugadors de la Selecció i un tercer d'Amics d'Enrique Rubio. "Hi ha molts jugadors que podrien ser en qualsevol dels tres equips" ha comentat l'exseleccionador i impulsor de la trobada.

El diumenge, els tres equips de futbol on va jugar Rubio, l'FC Andorra, la UE Santa Coloma i l'FC Santa Coloma, en els seus respectius partits, entregaran una samarreta signada per tots els integrants de les actuals plantilles a la família de Rubio, abans de l'inici dels encontres. "Estic segur, que si ens veu des d'algun lloc, l'Enrique estarà molt content de totes les persones que ens trobarem per recordar-lo" ha acabat per dir Riba.

Una vida dedicada a l'esport

Enrique Rubio va arribar la temporada 81-82 al Principat per defensar els colors de l'FC Andorra. El pare de l'actual porter de la selecció nacional de futsal, Aitor Rubio, es va enamorar del país i ja no va marxar. Després va jugar també en equips de la lliga andorrana com l'FC Santa Coloma i la UE Santa Coloma. Un cop retirat, sempre va seguir vinculat al món de l'esport. Va formar part de la primera direcció tècnica de la selecció nacional de futbol sala com a preparador físic i entrenador de porters, en un equip que dirigia Carles Riba. A més a més, va ser un dels impulsors dels Amics de l'Atletisme d'Andorra i va estar vinculat a la selecció nacional de futbol platja. Rubio va perdre la vida avui fa tot just un any en un accident de trànsit.