Ferran Costa demana 64.000 euros a Montaner pel 'Cas Costa'

Andorra la VellaFerran Costa, exconseller del partit Liberals, ha reclamat 64.000 euros que no ha cobrat des que va renunciar al seu sobresou del partit. Costa va presentar una querella per revelació de secrets contra Carine Montaner, també exconsellera de Liberals i posteriorment de Terceravia, per revelar el seu salari. Montaner i Costa formaven part del mateix partit, però van prendre camins diferents quan el partit Liberals es va dividir abans d’acabar la legislatura.

En aquell moment, Montaner era responsable de la compatibilitat dels Liberals de la legislatura del 2015 al 2019, i tenia accés a la informació sobre pagaments i nòmines. Després de la divisió del partit, Costa va anar amb Jordi Gallardo, mentre que Montaner va seguir amb Pintat a Terceravia.

Després de fer-se públic el seu salari on Costa estava cobrant un sobresou, ha manifestat que s’ha obtingut aquesta dada de forma il·lícita mentre que Montaner defensa que la CASS va enviar un document per error i que el seu salari va ser públic a la web del Consell General, votat de forma unànime. En resum, Ferran Costa ha reclamat 64.000 euros que no ha cobrat des que va renunciar al seu sobresou, i ha presentat una querella contra Carine Montaner per revelar el seu salari.