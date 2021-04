Un festival de dansa, cultura i folklore, projecte guanyador del pressupost participatiu d'Ordino

OrdinoLa celebració d'un festival internacional de dansa, cultura popular i folklore ha estat el projecte guanyador del primer pressupost participatiu de la parròquia d'Ordino que es va posar en marxa el 3 de desembre del 2020. En total, es van presentar 32 propostes recollides en tres àmbits principals: medi ambient, natura i sostenibilitat; cultura, patrimoni i història; i millores a la via pública. El cònsol major de la parròquia, Josep Àngel Mortés, ha explicat que la comissió tècnica va seleccionar dotze propostes per ser sotmeses a votació popular, ja que la resta no es van poder seleccionar per diferents motius, com per exemple la manca d'execució.

La votació popular, que va finalitzar la setmana passada, va rebre aproximadament 300 vots vàlids, un 7% de la població de la parròquia que podien votar. "Hi ha hagut molts menors d'edat que ho han fet i no podien", ha informat el cònsol. Així, el projecte guanyador va rebre un total de 105 vots i ara el següent pas és "parlar amb els impulsors del projecte", ha informat Mortés, explicant que a darrere d'aquesta proposta hi ha l'Esbart Valls del Nord. Per tant, en els següents dos mesos s'ha d'acabar de valorar el cost del projecte amb l'objectiu de poder-lo celebrar aquest any en la data que més convingui "per potenciar i dinamitzar la parròquia", ha declarat el cònsol major. A més, des de la corporació també han informat que la intenció de la majoria era celebrar un projecte d'aquest estil i que es va quedar en cartera pel tema de la Covid-19.

De fet, s'espera que es pugui celebrar a l'estiu o a la tardor, però Mortés ha reiterat que en ser un festival internacional, "s'ha de veure com s'organitza amb els grups folklòrics" i si la situació de pandèmia permet que es desplacin fins a Ordino. Cal recordar que el comú destina un total de 50.000 euros en aquest pressupost participatiu, i si el projecte guanyador no esgota tota la quantitat, es tirarà endavant el projecte que ha quedat en segona posició amb 75 vots, que és la instal·lació d'una màquina expenedora inversa de reciclatge. Sense saber el cost dels projectes, el cònsol major ha avançat que amb el 50% del pressupost igual es pot tirar endavant el projecte guanyador i, per tant, també es podria fer el segon.

Finalment, des del comú han avançat que tenen la intenció de mantenir aquest procés participatiu cada any. "És important que els ciutadans puguin dir la seva i puguin presentar les seves propostes" perquè hi ha problemàtiques o necessitats que "observen els ciutadans i els polítics no", ha declarat Mortés.