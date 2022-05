Flors, música i espectacles per donar la benvinguda a la primavera a Andorra la Vella

Andorra la VellaAndorra la Vella ha recuperat aquest any la Festa de la Primavera, un esdeveniment que va posar en marxa per primera vegada el 2019 però que va haver d'aturar-se a causa de la pandèmia. En aquesta ocasió, però, la festa s'ha traslladat del Parc Central al carrer Callaueta, indret on el comú potencia activitats al carrer des que es va fer únicament per a vianants. Així, des d'aquest divendres i al llarg del cap de setmana, la ciutadania podrà gaudir d'espectacles itinerants, concerts i tallers infantils en un carrer ambientat amb flors i una decoració especial per donar la benvinguda a la primavera.

Tot just després de la inauguració de la festa, la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, ha indicat que després de la crisi sanitària l'esdeveniment torna amb força amb l'objectiu "de donar alegria al barri" i complementant la resta de propostes que vindran en el futur. També és un esdeveniment que contribueix amb l'economia dels comerciants de la zona, que agraeixen l'esforç del comú a l'hora de revitalitzar un tram de la parròquia que fins ara no generava gaire activitat. En aquest sentit, Marsol ha reiterat que la idea és connectar el carrer Callaueta amb l'avinguda Meritxell, Riberaygua i Travesseres i el Fener Boulevard. "Hem d'aconseguir que sigui un espai que es comuniqui", ha dit.

A més a més, ha manifestat que amb l'ambient que està havent-hi aquest divendres a la tarda a la zona s'està assolint l'objectiu de donar vida a altres nuclis de la parròquia: "Cada dia hi ha gent a les terrasses, hi ha activitat i qualitat de vida per als veïns. Festes d'aquest tipus ajuden a la convivència i creen ambient", ha afegit. Ara, la corporació complementarà aquestes activitats amb la celebració d'altres esdeveniments com el Jambo Street Music.