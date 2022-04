La gespa artificial del Nacional pot complicar la continuïtat de l'FC Andorra al Principat

La gespa artificial de l'Estadi Nacional no es tocarà. No hi ha partida pressupostària assignada per aquestes obres i fonts properes a Govern van explicar que, almenys aquest estiu, no hi ha previst fer aquesta inversió. A més a més, la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, va declarar ahir, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, que l'FC Andorra no ha realitzat cap petició de canvis en l'actual terreny de joc ni en el repartiment d'hores d'ús de l'Estadi Nacional, tot i el possible ascens de categoria a Segona A. A més a més, en cas de no ascendir, caldrà veure si la Real Federación Española de Fútbol ofereix una nova moratòria als clubs de Primera RFEF, doncs segons la normativa vigent la temporada 22/23 no poden quedar camps de gespa artificial a la categoria.

Inicialment l'FC Andorra i el comú d'Encamp havien de tirar endavant un projecte conjunt per a la construcció d'un complex esportiu on actualment hi ha Prada de Moles, casa dels darrers anys del conjunt de Piqué, però que, després dels problemes amb la licitació, de la qual es va haver d'ampliar el termini per manca d'ofertes, les obres estarien penjant d'un fil per un problema d'avals. Aquest fet provocaria, directament que el trasllat temporal a Andorra la Vella acabés sent definitiu o bé, que Kosmos s'emportés el club fora del Principat. Cal recordar que l'empresa també es propietària del Gimnàstic de Manresa.

Aquesta nova realitat, i el fet que la temporada vinent, si l'equip tricolor assoleix l'ascens a Segona A com si no hi ha una nova moratòria, no pot jugar sobre gespa artificial, tornen a obrir el conflicte sobre l'ús del Nacional. L'estiu passat ja hi va haver friccions entre el futbol i el rugbi, quan es va anunciar el trasllat de l'equip de Piqué, i que, en cas d'ampliar la voluntat d'usos sobre l'estadi públic, es podrien tornar a repetir enguany. La diferència d'aleshores amb ara és la gespa, ja que és impossible que un terreny de joc natural pugui suportar tota l'activitat que avui en dia té el Nacional, amb tota la base del rugbi i el primer equip de l'FC Andorra. Riva va declarar també que aposta per l'actual sistema de cohabitatge dels dos clubs, juntament amb els partits internacionals, un fet que, a dia d'avui, sembla impossible.