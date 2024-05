Govern presentarà una llei per registrar totes les religions del país

Andorra la VellaGovern està elaborant una llei per registrar totes les religions que es professen al país, amb l’objectiu de millorar les relacions i l’entesa entre les diferents comunitats religioses. Això permetrà atendre les necessitats específiques de cada religió i integrar-les millor dins de la comunitat andorrana.

Tal com ha informat RTVA, d’altra banda, s’està treballant en la creació d’un cementiri multiconfessional que pugui acollir enterraments segons les diferents creences religioses, com les pràctiques jueves i musulmanes. Tot i que ja s’ha trobat una ubicació prop del cementiri de la Plana, hi ha problemes d’accés i opcions de creixement que s’estan abordant.

Paral·lelament, s’ha anunciat que Andorra acollirà el vuitè Parlament català de les religions, un esdeveniment de diàleg que se centrarà en la relació entre art i religió. Amb activitats lúdiques com tallers i concerts, l’objectiu és fomentar l’entesa i la pau en un context global marcat per conflictes.