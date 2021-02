El Govern, "sorprès" perquè Catalunya negui que s'hagi fet la demanda d'assimilació amb l'Alt Urgell

Andorra la VellaEl Govern ha mostrat la seva “sorpresa” davant les manifestacions fetes des de Catalunya que “no hi ha cap petició” per part d’Andorra per a l’equiparació a la comarca de l’Alt Urgell. D’aquesta manera el ministre portaveu i de Finances, Eric Jover, ha manifestat que és evident que Andorra ha “demanat aquesta obertura des de fa dies” i sense anar més enllà ha recordat la reunió celebrada el 7 de gener entre el cap de Govern i el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, en què aquesta qüestió es va palesar.

En aquest sentit, Jover ha destacat que “més enllà de la legitimitat” de la Generalitat de prendre les decisions que cregui oportunes el que no es pot negar és que Andorra ha demanat en diferents ocasions que hi hagi aquesta assimilació i per això s’ha mostrat "sorprès" per les declaracions fetes aquest dijous al migdia per la secretària general d’Interior, Elisabeth Abad.

És més, Jover ha recordat que no només ha estat una demanda reiterada d’Andorra sinó també del territori de l’Alt Urgell i ha destacat que veient que Catalunya ha relaxat les mesures aquest dijous i que es permet la circulació comarcal, des de l’executiu s’ha tornat a “insistir” en aquesta demanda argumentant que la situació a Andorra des del punt de vista sanitari és “adequada” i es disposa de protocols escaients i que, per tant, es torna a demanar “la màxima obertura”.

Qüestionat sobre quin pot ser el motiu pel qual des de Catalunya es manifesta que no hi ha aquesta demanda quan des d’Andorra s’ha insistit en diferents ocasions, Jover ha manifestat que és una qüestió que han de respondre des de la Generalitat i ha destacat que Andorra el que pot fer ara és tornar a incidir en aquesta demanda duent a terme les “accions necessàries” perquè la petició rebi el vistiplau, tot i que s’ha volgut mostrar “prudent” en donar una data en què hi podria haver una resposta.