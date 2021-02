Catalunya s'obre a un confinament comarcal però Andorra no s'assimila a l'Alt Urgell

Andorra la VellaEl Procicat, departaments de Salut i d'Interior, de la Generalitat catalana s'ha reunit aquest dijous i ha anunciat que Catalunya passarà, a partir de dilluns, a un règim de confinament comarcal. Una nova etapa en la flexibilització de les mesures restrictives de la qual Andorra queda exclosa. “A dia d'avui Andorra no s'equipara a l'Alt Urgell i no està previst que així sigui”, ha explicat el secretari general del departament de Salut, Marc Ramentol. Malgrat ser taxatiu en la resposta, el dirigent no ha tancat la porta a facilitar aquesta assimilació, per tal que andorrans i alturgellencs puguin circular pels dos territoris, si alguna de les parts implicades ho demana. Ramentol ha explicat que “a dia d'avui no hi ha cap demanda feta” perquè el Procicat estudiï, com ja ha fet en el primer i segon confinament català, l'assimilació entre Andorra i l'Alt Urgell. “En cas que arribi la proposta s'estudiarà”, ha dit.

El secretari general del departament de Salut del Govern català, Marc Ramentol, ha confirmat que a partir de dilluns, els restaurants i bars podran obrir més hores a Catalunya: els esmorzars s'allargarien fins a les 10.30h i els dinars fins a les 16.30h. També ha confirmat que el confinament serà comarcal a partir de dilluns.

Ramentol ha destacat que s'està començant a "deixar enrere el pic assistencial màxim" i "el pic epidèmic" de la tercera onada de la pandèmia. "Avui dia les prediccions no indiquen canvis sobre aquests escenaris", ha augurat. Tot i això, ha advertit que es desconeix l'evolució i les conseqüències de les noves variants i que no arriben tantes vacunes com s'havia previst.