El Govern treballa per arribar a un acord de mobilitat entre el Principat i l'Arieja

Andorra la VellaEl ministeri d'Afers Exteriors de França ha fet públic un comunicat on recorda que, a partir d'aquest diumenge, qualsevol viatger d'onze anys o més que vulgui arribar a França des d'un país de la zona europea (Unió Europea, Andorra, Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega, San Marino, Santa Seu i Suïssa) té l'obligació de presentar una prova PCR negativa amb un màxim de 72 hores d'antiguitat prèvies a la sortida, sigui quin sigui el mitjà de transport (aeri, marítim o terrestre).

Aquesta comunicació suposa que, de moment, els residents al Principat no podran travessar lliurement la frontera per visitar el país veí del nord, i tampoc a l'inrevés. Tot i això, des del Govern es treballa amb les autoritats franceses per tal d'arribar a un acord que permeti la lliure circulació entre Andorra i l'Arieja. Hauria de ser aquesta setmana quan des de l'executiu es faci una comunicació oficial sobre si finalment es permet aquesta lliure circulació o no.

En l'escrit del ministeri d'Afers Exteriors francès també s'assenyala que qualsevol entrada i sortida de França estarà prohibida sempre que no s'acreditin motius personals o familiars imperatius, motius d'emergència sanitària o per complir amb les tasques professionals. Per tal d'acreditar aquests motius, s'ha posat a disposició de la població l'enllaç https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage.

Cal recordar que queden eximits d'aquestes obligacions els transportistes, els treballadors transfronterers i els residents de zones de vida frontereres en un radi de 30 quilòmetres. A més, també es posa en relleu que, a l'arribada a França, es recomana un aïllament de set dies i, a continuació, sotmetre's a una segona prova PCR per descartar cap infecció.