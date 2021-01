França tanca fronteres als visitants de fora de la UE

Andorra la VellaEl primer ministre francès, Jean Castex, ha anunciat aquest divendres que el país tanca les fronteres a tothom qui vulgui entrar i que provingui de fora de la Unió Europea, excepte per causa justificada, per "viatges essencials". A partir de diumenge caldrà una PCR des de tots els Estats de la UE per entrar al país veí. El dirigent ha anunciat diverses mesures restrictives per fer front a l’escalada de casos provocats pel Sars Cov-2, com tancar les superfícies comercials de més de 20.000 metres quadrats que no siguin d'alimentació i ha demanat reforçar el teletreball per minimitzar les interaccions.

De moment, doncs, França no decreta el confinament domiciliari, que seria el tercer de la pandèmia, tot i que Castex ha avançat que el podrien aplicar en les properes setmanes. Recordem que França manté el toc de queda a les 18h.