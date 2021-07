El jazz torna a la plaça Coprínceps

Escaldes-EngordanyEl jazz torna a sonar al llarg d'aquesta setmana a la plaça Coprínceps d'Escaldes-Engordany. Així, Josep Maria Ubach & Quintet.AD Project han estat els encarregats de donar el tret de sortida a la proposta de jazz al carrer escaldenca. El quintet integrat per Ester Peralba (veu), Efrem Roca (saxo), Jordi Barceló (piano), Xavier Crespo (bateria) i Pere Loewe (baix), ha estat acompanyat per les narracions del Josep Maria Ubach presentant cada peça a manera d'història del jazz. La següent actuació serà, aquest dimarts, la de Yolanda Sikara Quintet, que pujarà dalt l'escenari de la plaça Coprínceps a les set de la tarda per retre homenatge a grans veus del jazz com Ella Fitzgerald, Natalie Cole o Liza Minelli. Cal destacar que aquest cicle tindrà un marcat accent andorrà ja que a banda de l'actuació d'aquest dilluns, els encarregats de cloure les actuacions, el divendres, seran Kic Barroc Projecte amb Kic Barroc (piano); Toni Fernández (baix); Kike Pérez (bateria); Efrem Roca (saxo alt); Silvia Gil (saxo alt); Jesús Real (saxo tenor) i David Amat (saxo baríton).