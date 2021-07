Ple d'actes culturals a Escaldes-Engordany durant l'estiu

Escaldes-EngordanyMés de trenta propostes culturals durant els mesos de juliol, agost i setembre i amb una clara aposta pels artistes del país. Aquestes són els ingredients que conformen la programació cultural que el comú d'Escaldes-Engordany ha previst per a aquest estiu. Jazz, dansa, rutes guiades, propostes al voltant de L'andart, el pícnic musical o la música d'orgue són algunes de les propostes que durant aquests mesos es podran viure a Escaldes-Engordany que vol continuar consolidant-se com "la parròquia de la cultura".

Tal com han detallat el conseller de Vida Cultura, Valentí Closa, i la cap del departament de Cultura, Anna Garcia, entre el 5 i el 9 de juliol torna el jazz a la parròquia. Ho farà a la plaça Coprínceps a les set de la tarda. Garcia ha destacat que es tracti d'un programa "heteròclit" i en el qual s'aposti per obrir i tancar les actuacions amb artistes del país. Així, el dia 5 de juliol donarà el tret de sortida Josep Maria Ubach & Quintet.AD Project, integrat per Ester Peralba (veu), Efrem Roca (saxo), Jordi Barceló (piano), Xavier Crespo (bateria) i Pere Loewe (baix), que estaran acompanyats per les narracions del Josep Maria Ubach presentant cada peça a tall d'història del Jazz. L'endemà actuarà Yolanda Sikara que retrà homenatge a grans intèrprets com Ella Fitzgerald, Natalie Cole, Liza Minelli, o més actuals com Stacey Kent, Renee Olstead, Jane Monheit. Ja el dia 7 serà el torn de Sean Clapis Quartet, un dels guitarristes més reconeguts. El 8 actuaranPoyo Moya Trio & Pat O'Brien i tancaran el cicle Kic Barroc Project, altres artistes andorrans amb un "repertori molt original".

Al llarg del mes, els dimarts es podrà gaudir de les rutes guiades, tant a l'exposició de Toulouse-Lautrec del CAEE com els itineraris de l'aigua.

I es torna a programar, tant als mesos de juliol com a l'agost, el pícnic musical al Prat del Roure, ja que tal com ha destacat Closa l'any passat va tenir "molt èxit". Al juliol, el dia 14, serà el torn de Susan Sheiman, que oferirà un concert en què es podrà veure què haguessin tocat juntes Edith Piaf i Billie Holiday.

El dilluns 12 de juliol tindrà lloc l'actuació de l'Esbart Santa Anna a la plaça Coprínceps. D'aquesta manera, el comú vol donar peu que l'esbart ofereixi un "tastet" del seu repertori tenint en compte que no han pogut fer festivals.

El dia 15 de juliol, tindrà lloc el concert del finalista del Sax Fest amb l'ONCA a les set de la tarda a la plaça Coprínceps i ja el dia 29, en el marc del L'andart es proposa 'Boscaiols: introducció a una nova comunicació' per reflexionar sobre les formes de comunicació.

Ja a l'agost es torna a apostar pels "dilluns de dansa", una proposta que tal com ha recordat Closa va arrencar l'any passat al parc de la Mola i que s'amplia. Tindrà lloc els dies 2, 9, 16 i 23 d'agost i hi passaran artistes del país com Emma Regada, Rosa Maria Herrador, Líquid Dansa i l'Escena Nacional d'Andorra. Es faran dos passis al parc de la Mola a les set i a les vuit del vespre.

Tornaran a fer-se les rutes d'art els dimarts de tot el mes i es programa també l'Engordany a duo, a la placeta d'Engordany, uns concerts que tal com han destacat Garcia i Closa donen "molta proximitat amb el públic" i en els quals també hi tindran cabuda artistes del país. Tindran lloc els dimecres a les set de la tarda i hi actuaran Marta Urzaiz & Gerard Pastor; I Fratelli Strada; Duo Violí & Guitarra i el Duo Germans Barroc.

El 12 d'agost es farà el pícnic musical al Prat del Roure amb 'Passió i tangos', de l'ONCA i el 19, i novament en el marc del L'andart hi haurà una 'performance' d'Emma Regada i Marta Moran.

Entre el 9 i el 13 d'agost la parròquia acollirà l'ON-Carrer i el 14 d'agost el concert del festival d'orgue d'Olga Witte i Jordi Gendra.

També aquest mes d'agost tornaran els 'Turistes i banyistes', que ja es van presentar fa uns dies.

Entre el 27 d'agost i el 12 de setembre tindrà lloc el Sabors d'estiu, que es presentaran en una roda de premsa específica. I al setembre es tornaran a fer les rutes d'art i 'Turistes i banyistes'.

El pressupost que el comú destina a aquesta programació és de 28.000 euros i el cònsol menor, Joaquim Dolsa, ha destacat que és molt ajustat, ja que s'ofereix "una gran varietat" de propostes per a tots els gustos. "Més eclèctic impossible", ha destacat. Cal afegir que els aforaments poden anar variant en funció de l'evolució de la pandèmia.