Jover, sobre les 4 hores de cua per sortir del país: “la seguretat està per sobre de la comoditat dels ciutadans”

Andorra la VellaL’endemà de les cues quilomètriques a la sortida del país per la frontera espanyola, que van causar fins a quatre hores de retenció per uns controls de documentació efectuats per una patrulla de la policia nacional espanyola, el portaveu del Govern, Èric Jover, ha dit “entendre” el malestar dels conductors però l’ha supeditat al rerefons de “seguretat ciutadana” que hi havia a l’acció, tenint en compte que els controls es feien, suposadament, per identificar unes persones que buscaven els agents.

“Es va generar un greu problema de mobilitat per sortir del país, i això ni agrada al Govern ni agrada als afectats. Però és una actuació no arbitrària, perquè hi havia un motiu, de recerca de persones. Si hi ha un element de seguretat ciutadana pel mig s’ha de prioritzar”, ha asseverat el ministre aquest dilluns. Jover ha afegit que des de Mobilitat van estar “en contacte amb les autoritats policials espanyoles per poder-nos coordinar amb ells. Hem d’entendre que si hi ha una operació de seguretat, creiem que és natural que es prioritzi la seguretat ciutadana. Entenem que la seguretat ciutadana està per sobre de la comoditat dels ciutadans”, ha valorat.

Recordem que els controls que va dur a terme la policia espanyola a l'N-145, la carretera que enllaça el Principat i la Seu d'Urgell, va provocar llargues cues per sortir del país aquest diumenge. Les cues, que van començar al voltant de les 17 hores, van arribar gairebé fins a la Margineda.