Jover estira les orelles a la premsa per l’afer del vel a l’escola: “No ajudem si anem fent titulars dia sí i dia també”

Andorra la VellaAl Govern se li està fent molta bola l’afer del vel a l’escola. El ministre portaveu, Èric Jover, ha considerat aquest dimecres, després de ser qüestionat pels periodistes per la tramitació de la llei que regularà l’accés amb símbols religiosos a l’escola, que “no ajudem si anem fent titulars sobre aquest cas dia sí i dia també”.

“Dia sí i dia també anem fent titulars al voltant de dos infants que són persones fràgils i que s’han de protegir. Tant des del ministeri d’Educació com des d’Afers Socials s’està fent el millor acompanyament possible per garantir els drets dels infants. Govern ha decidit recórrer la instància judicial perquè creiem que tenim el dret de prohibir l’entrada a l’escola a una persona amb símbols religiosos ostentosos. Però també considerem oportú tenir un text legal que ho prevegi”, ha argumentat Jover.

Cal recordar que com que no hi ha una llei qualificada que impedeixi l'accés a les aules amb hijab, la Batllia va donar fa una setmana en part la raó a la família de la nena que ha deixat d'assistir a l'escola perquè li prohibien dur aquest tipus de vel. Considera que queden vulnerats els drets a la llibertat religiosa i a l'educació. Govern ha interposat un recurs contra aquesta decisió judicial i, paral·lelament ha posat en marxa la regulació que generi una base legal per tenir cobertura jurídica en cas de repetir-se situacions com la viscuda. Tot i que no ha posat data per a l’aprovació del projecte de llei, Jover ha dit que està “molt avançat”. "S'està acabant d'afinar algun punt del redactat", però que la seva aprovació per part del Govern i posterior tramitació al Consell General és "imminent", tot i que no ha detallat una data concreta.