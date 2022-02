Batllia entén que la prohibició d'anar a l'escola amb vel vulnera el dret a la llibertat religiosa i a l'educació

Andorra la VellaCom que no hi ha una llei qualificada que impedeixi l'accés a les aules amb hijab, la Batllia ha donat en part la raó a la família de la nena que ha deixat d'assistir a l'escola perquè li prohibien dur aquest tipus de vel. Considera que queden vulnerats els drets a la llibertat religiosa i a l'educació, segons informa el l'Altaveu.

Recordem el cas de l'alumna del Lycée Comte de Foix a la que, a l'inici de curs, no es va permetre dur el vel a l'aula, la qual cosa va provocar que la família decidís que ni ella ni el seu germà assisteixin a classe. La legislació francesa prohibeix l'exhibició de símbols religiosos. Aleshores, des de Govern es va oferir que els dos alumnes anessin a l'escola andorrana, on tampoc se'ls va permetre dur el vel, després d'aprovar una normativa exprés que ho regulava.

Des de Govern sempre s'han manifestat en el sentit que els ministeris implicats vetllin perquè hi hagi un "diàleg" entre la família i el centre per fer entendre a l'entorn familiar el reglament intern del Lycée i de l'escola andorrana perquè la situació es pogués "normalitzar com més aviat millor". Com que això no ha passat, la família dels menors va dur el cas a Batllia, que ara ha admès la demanda. Paral·lelament, Educació ha estat aplicant el protocol d'absentisme i fa l'acompanyament que es duu a terme en qualsevol cas de famílies que puguin tenir alguna dificultat. De fet, resta pendent la decisió del batlle de menors en relació a la causa instada per absentisme escolar.