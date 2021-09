Govern insisteix que no hi ha discriminació en el cas de l'alumna a qui el Lycée prohibeix l'ús del vel

Andorra la VellaEl ministeri d'Educació i Ensenyament Superior està fent "un seguiment acurat" i ha estat "proactiu" en el cas d'una alumna del Lycée Comte de Foix a la que no es permet dur el vel, la qual cosa ha provocat que la família hagi decidit que ni ella ni el seu germà assisteixin a classe. El ministre portaveu, Eric Jover, ha incidit aquest dimecres que al seu entendre "no hi ha una situació de discriminació".

En aquest sentit, el ministre ha manifestat que el ministeri està vetllant perquè hi hagi un "diàleg" entre la família i el centre per fer entendre a l'entorn familiar el reglament intern del Lycée i que la situació es pugui "normalitzar com més aviat millor". Educació està aplicant el protocol d'absentisme i fa l'acompanyament que es duu a terme en qualsevol cas de famílies que puguin tenir alguna dificultat, tal com ha manifestat Jover.

El ministre ha posat en relleu que els tres sistemes educatius treballen la diversitat i en aquest sentit ha subratllat la "riquesa" que hi ha a Andorra, tenint en compte que a les escoles hi ha infants d'un centenar de nacionalitats. De totes maneres, ha recordat que en el cas dels menors s'ha de ser "especialment curosos" en com es fa aquesta promoció de la diversitat "ja que no s'ha de confondre amb l'ostentació de motius religiosos". Així, ha afegit que el que fa el Lycée és "reforçar la laïcitat" del sistema educatiu prohibint aquests símbols i ha incidit que "qualsevol família" ha d'acceptar les normes que tenen els centres, ja que en matricular els fills ja hi ha una "acceptació tàcita" d'aquest reglament.