El karate formarà part del programa dels Jocs dels Petits Estats d'Andorra

OrdinoFinalment, el karate serà un dels esports que formarà part del programa dels Jocs dels Petits Estats del 2025. El seu concurs, en els darrers mesos, havia estat enlaire, després que el Comitè Olímpic Internacional el tragués del programa olímpic un cop acabats els Jocs de Tòquio i que, en conseqüència, no estarà a París 2024. Aquest fet havia posat en alerta la federació nacional, doncs planejava la possibilitat que no s'inclogués tampoc en els Jocs dels Petits Estats que el 2025 s'organitzaran des d'Andorra, i on el Principat té bones opcions de medalla amb Sandra Herver i Silvio Moreira.

Avui, però, després de l'Assemblea General dels Jocs dels Petits Estats que s'ha celebrat a Malta, el Comitè Olímpic Andorrà ha fet pública una nota on hi ha els 12 esports que integraran les competicions el 2025 i el karate sí que hi està inclòs. Els altres esports que hi haurà seran l'atletisme, el judo, la natació, el tenis taula, el tir, el bàsquet, el voleibol, el rugbi a set, el ciclisme i la gimnàstica rítmica.