Kike Pisco representarà Andorra als Motor Games de la FIA, competició de simuladors de carreres

Andorra la VellaOctavi Araujo, conegut popularment com a Kike Pisco, serà el pilot que representarà Andorra en els Motor Games de la FIA, els campionats mundials de Sim Racing organitzats per la Federació Internacional d'Automobilisme. Així ho ha anunciat l'ACA aquesta tarda, durant la Fira d'Andorra la Vella, des del seu estand. Pisco ha estat el més ràpid entre els diferents pilots de l'ACA eSport, l'equip oficial de l'Automòbil Club d'Andorra. Com a enginyer de pista i segon pilot de l'equip andorrà, el seleccionat ha estat Helder Cerqueira. La competició es disputarà el cap de setmana que ve a Marsella, i els simracers competiran sobre el traçat francès de Paul Ricard en el simulador Assetto Corsa Competizione.

"Ens marquem l'objectiu de poder estar a la final" ha dit Pisco. Cal tenir en compte que fins a 80 països estaran a la sortida d'uns mundials que tindran dues eliminatòries abans de la final. En la primera fase de la competició, els 80 països entraran en un sorteig quedant enquadrats en quatre grups de 20. Aquí es farà el primer pas pel sedàs, i a les semifinals només en passaran 40, tot just la meitat, atès que només es classificaran els de primers de cada sèrie. En dues tandes de 20, només els cinc primers de cada grup tindran el passi a la final; és a dir només 10 pilots estaran a la graella de sortida en la prova final.

Cerqueira ha afegit que "poden estar ja entre els 80 països que estaran a la sortida a Marsella, ja hem complert un dels objectius d'aquesta temporada, que era poder participar en el mundial". Cal tenir en compte que des del mes de juliol, on es va anunciar que la FIA canviava Gran Turismo per Assetto Corsa Competizione, els pilots de l'ACA eSports han hagut de fer un gran treball d'adaptació al simulador, atès que és força diferent a IRacing, que és amb el que competeixen durant tota la temporada. "Costa una mica prendre-li el pols, però portem entrenant moltes hores" ha explicat Pisco.

La modalitat de la cursa és la d'una hora més una volta. És a dir, els pilots rodaran durant una hora i tot just quan es compleixi el temps i el líder travessi la meta, començarà el gir decisiu que acabarà definint les posicions finals. Cerqueira ha comentat que "és una modalitat que t'obliga a estar en tensió en tot moment perquè qualsevol situació et pot deixar fora de la cursa". Quant als vehicles, seran de la gama GT3 i els pilots de l'ACA eSports han escollit un Porsche, del qual encara no s'ha desvetllat el disseny, per afrontar la primera temptativa d'un títol mundial.