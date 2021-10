'L'experiència dels Crossfit Games va ser màgica'

Escaldes-EngordanyEs podria dir que la Míriam Torra és la dona més forta d'Andorra, però la seva figura va més enllà. De fet, a dia d'avui, és la única representant femenina que el Princiapt ha tingut als Crossfit Games, que és el campionat privat del món d'aquesta disciplina esportiva que en l'àmbit genèric es diu Functional Fitnees. Ara s'està preparant pels campionats nacionals que tindran lloc aquest mes, amb la mirada als mundials oficials d'Estocolm del novembre.

Quan va començar a practicar el Funcional Fitness?

Va ser al novembre del 2017, fa uns quatre anys. Jo havia fet tota la vida gimnàstica artística, i volia continuar fent esport. Havia provat d'anar al gimnàs però no m'acabava de convèncer. I una amiga em va dir de provar el Crossfit a un dels dos box que hi ha aquí a Andorra, i des del primer entrenament em va enganxar.

I la competició?

Va ser molt ràpid! Les competicions per equip sempre inclouen una noia. I els meus comapnys d'entrenament els hi faltava una noia per poder anar a les competicions, i amb menys d'un any ja vam fer la primera competició. Vinc del món de la gimnàstica, i tinc aquest gen competitiu. I després al 2019, en individual, em classifico pels Crossfit Games.

Com es va classificar per als Crossfit Games?

Crossfit el que fa és que cada cinc setmanes envia com unes rutines que s'han de fer, et graves i les envies, que es coneix com a Open. Al 2019 hi va haver un canvi de format on es classificava el millor de cada país. I ho vaig aconseguir. Vaig tenir molta sort, perquè Andorra és un país petit i encara hi ha poques noies que competeixen.

Què tal l'experiència?

Va ser espectacular. Quan em vaig classificar va ser un... què faig? Eren molts diners, s'havia d'anar a Madisson, als Estats Units... però em vaig tirar a la piscina! Vaig tenir ajuda, es van fer samarretes i hi vaig poder anar. I un cop allí, va ser màgic. Estava dins, just al costat dels millors esportistes del món, en unes instal·lacions úniques per fer Crossfit. M'anava creuant amb els més bons del món i jo estava allí com un més. Va ser molt guay!

Va ser dura la competició?

Molt! Aquest era el primer any que es feia per països, i ja en la primera prova van fer una criba molt important. I la primera prova era molt dura, es notava que volien fer una criba important, fins al punt que els millors tampoc van poder completar totes les voltes al circuit. Jo em vaig quedar a la part del mig de la prova, que era pujar una corda molt llarga només amb els braços.

Es va tornar a classificar el 2020?

Sí! En aquesta ocasió però els Open es van fer a l'octubre del 2019, i ho vaig tornar a aconseguir. Però va arribar la pandèmia, i es va suspendre la prova. I van tornar al mètode d'abans, on només hi van participar i de manera on line, als 30 millors del món, i la final presencial només hi van haver cinc nois i cinc noies. I de moment, no s'han recuperat els National Champs.

Però què és el Functional Fitness?

És super variat! Des de moviments més gimnàstics, a una part d'halterofilia i també tota la part d'endurance que inclou rem o bici que és tota la part de cardio. A diferència del gimnàs o de còrrer només, el Functional Fitness té una varietat molt gran d'exercicis. Quan vam veure que hi havia una federació internacional, els esportistes vam dir que era el moment de fer alguna cosa, perquè al cap i a la fi, amb Crossfit el que es fa és el que diu la marca.

Com és el seu dia a dia?

Intento entrenar de dilluns a dissabte. La quantitat d'hores per dia varia en funció de la feina i la universitat. Hi ha dies que tinc una hora i mitja només, però quan tinc més temps puc estar dues hores o una mica més. I també hi ha jornades que tinc més flexibilitat i puc fer dobles sessions. Ho vaig adaptant.

Quina és la seva rutina?

Tinc el meu entrenador, que és el de Crossfit les Valls, i ell em fa una programació a mida. Jo a final de setmana li dic, la setmana vinent tindré aquests horaris, i a partir d'aquí ell em fa un entrenament adaptat a aquests horaris. I això és molt guay perquè em facilita al màxim a la preparació.

Parlant de vostè. Quin considera que és el seu punt fort i quin el feble?

El meu punt feble és el cap, perquè sovint em falla. Em falta autoestima i creure'm les coses i a vegades això em passa factura. I el costat positiu és la constància i la disciplina amb els entrenaments. Sóc molt exigent amb mi mateixa. Vull dir que algun dia em pot fer mandra entrenar, però hi vaig igual i no em salto cap repetició.

Vostè forma part de l'Associació Andorrana de Functional Fitness. No ha tingut conflicte?

No, perquè jo m'he evadit de tot el que és l'organtizació de les proves del campioant, perquè sóc atleta! A més a més, el que s'ha fet és crear tres rutines diferents, i no se sabrà fins el dia de la prova quina es fa. No les conec ni les vull conèixer, perquè hem de participar tots amb igualtat de condicions.