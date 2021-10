L'operació sortida genera cues quilomètriques

Andorra la VellaPoc s'ha equivocat el servei de Mobilitat en les previsions relacionades amb l'operació sortida per als aproximadament 50.000 vehicles que han visitat el Principat durant l'espanyol pont de quatre dies del Pilar. Durant la roda de premsa de dijous ja s'anunciava que els dies amb la circulació més fluïda al país serien aquest dilluns i dimarts -per la coincidència dels visitants amb els residents que han tornat del cap de setmana- i que aquest dimarts entre 8.000 i 10.000 vehicles sortirien per la frontera del riu Runer.

Des de les 10h, el trànsit ha començat a ser fluid al centre del país i a la frontera sud. Des del migdia, Mobilitat anunciava una circulació “densa” tant a la sortida del país com a cèntrica avinguda Tarragona. També la Massana, en sentit sud, ha patit aturades. Fins a les 17h, en espera que el trànsit de sortida s'intensifiqui encara més a la carretera general 1 a mesura que passi la tarda, la principal retenció s'ha produït cap a les 13h, quan la cua de vehicles, tot i no estar parats, arribava des de la frontera fins a Sant Julià. A l'hora de dinar, la cua era de dos quilòmetres.

Més enllà de les dificultats per circular pel centre del país i per trobar aparcament, l'increment notable de vehicles a la xarxa viària no s'ha traduït en un augment d'accidents. Destacar el d'aquest dilluns a la tarda al túnel de Ràdio Andorra, que ha dificultat la circulació des de l'entrada sud d'Encamp fins a la Bartra. El sinistre s'ha produït quan un turisme ha col·lidit amb la part posterior d'un altre cotxe.

Mobilitat continua demanant als residents que limitin l'ús del vehicle privat i augura que fins aquesta tarda la disponibilitat d'aparcament continuarà sent escassa. Preveu que l'operació sortida acabi a les 22h d'aquest dimarts.