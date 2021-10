Què has de saber si tens previst passar el Pont del Pilar a Andorra

Andorra la VellaSi el Servei Català de Trànsit anuncia, cada cop que preveu un èxode de vehicles en el marc d’una operació sortida, que mig milió de cotxes es desplaçaran de l’Àrea Metropolitana de Barcelona cap a la resta de territori, a Andorra aquest anunci acostuma a ser d’entrada al país de milers de turismes. En aquest cas, la xifra donada aquest dijous per Mobilitat és la de les grans ocasions: 50.000 cotxes és previst que creuin la frontera andorrana durant el cap de setmana i el pont del Pilar. L’entrada es preveu esglaonada i, com passa en caps de setmana sense ponts, les cues més llargues acostumen a generar-se entre les 11h i les 14h, tant de dissabte com diumenge. Per tant, tant si ets resident com si ets turista, i per evitar cues que s’endevinen quilomètriques per entrar a Andorra, cal evitar aquesta franja horària.

Una ruta alternativa, per als vehicles que tinguin previst arribar al país per la C-16, és entrar per la frontera franco-andorrana, on Mobilitat espera una afluència de vehicles força menor que per l’espanyola. Tant per a residents com per a turistes, Mobilitat -i el sentit comú- aconsella agafar el vehicle només per als desplaçaments imprescindibles, per l’augment de trànsit que es preveu. Si bé és cert que, segons els estudis, els visitants acostumen a agafar poc el cotxe un cop arriben al seu hotel o apartament. Els majors problemes per circul·lar per les carreteres andorranes seran dilluns i dimarts, perquè coincidiran els desplaçaments turístics amb els del dia a dia laborable dels residents, perquè a Andorra, dilluns i dimarts es treballa.

L'operació sortida será també esglaonada, entre diumenge i dimarts. Mobilitat preveu que entre 8.000 i 10.000 vehicles estrangers abandonin el Principat, dimarts, a partir de les 11 del matí i que podria durar fins les 22h.

Andorra acull aquest dissabte un esdeveniment esportiu multitudinari, el partit de futbol entre la selecció nacional i la d’Anglaterra. S’espera l’arribada de 800 seguidors, que contribuiran a col·lapsar el centre del país. Entre quatre i cinc membres del servei d'intel·ligència de la policia anglesa seran al Principat per controlar els ‘hooligans’ que arribaran al país sense entrada. Cal recordar que és el primer desplaçament que fan els aficionats britànics des de l’inici de la pandèmia, perquè van jugar tota l’Eurocopa d’aquest estiu com a locals. De fet, aquest divendres ja s’han deixat notar pels carrers de les parròquies centrals.

Moltes parròquies del país han adequat les seves activitats amb vista a l’arribada de turistes.

Encara en l’àmbit esportiu, dissabte i diumenge se celebren quatre curses en el marc de l’Otso que també sumaran centenars d’esportistes arribats al país preparats per competir.

Un dels plats forts, en l’àmbit cultural, és a Ordino, on se celebra el festival internacional de dansa, cultura popular i folklore 'Contradans'. La inauguració del festival i del mercat artesanal tindrà lloc el divendres, a les 18 hores, a la plaça Major. Posteriorment hi haurà l'obertura de l'exposició de membranòfons de Xixo Luthier a l'Era de Casa Rossell (18.30 hores); un primer taller de flors teixides amb fibres naturals al pati de l'Era Rossell (19 hores) i un primer espectacle de dansa Canigó de la mà de l'Esbart de Rubí a l'Auditori Nacional. Hi ha activitats programades durant tot el cap de semana, juntament amb un mercat artesanal. Es poden consultar actes i horaris a www.ordino.ad/contradans.

La Massana també ha organitzat una fira de quatre dies, en aquest cas d’artesania. Hi ha una vintena de parades que exposen productes artesanals: joieria, roba, mel i altres productes gastronòmics. S'organitzen activitats complementàries, com tallers de reciclatge i manualitats. També s’han programat espectacles, com un concert de Think Twice (dissabte, 9 d’octubre, a les 19.30h), circ amb Riguel (dissabte a les 18h i a les 19 h) i un vermut musical amb discjòqueis (diumenge, 10 d’octubre, a les 12 h). Els horaris són: divendres, de 15 a 22 h; de dissabte a dilluns, de 9 a 22 h; i dimarts, de 9 a 15 h.

De la mateixa manera que Andorra, les previsions d’afluència turística es preveuen elevades també a la resta del Pirineu. El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida i el mateix sector turístic calculen, pel pont del Pilar, que l'ocupació superarà del 80% de mitjana durant els quatre dies. Pel que fa al cap de setmana es podria arribar al 90% al Pirineu i fins al 100% en els establiments de turisme rural del conjunt de la demarcació.

Així, amb l’augment de trànsit que es preveu durant aquests propers quatre dies a les carreteres pirinenques, les autoritats, tant andorranes com catalanes i espanyoles, demanen precaució als conductors, evitar els desplaçaments que siguin prescindibles amb cotxe i fer-los a peu, sempre que es pugui.