La marca de Pyrénées Andorra premiada per la seva lluita contra el canvi climàtic

Andorra la VellaAmb el ferm pensament de què la moda pot ser cíclica i respectuosa amb el medi ambient, Brownie va arrencar el seu projecte global de sostenibilitat el 2019, amb el llançament de la seva línia de moda 'ecofriendly' Relove, que actualment engloba gairebé el 50% de tota la seva col·lecció. Aquesta marca nascuda a Barcelona és una de les més populars al món entre el públic jove i adolescent, i al Principat està present de manera exclusiva a Pyrénées Andorra.

Relove no és l'únic projecte que Brownie ha impulsat els darrers anys per convertir-se en una marca més sostenible. Una de les iniciatives a les quals es va unir fa temps és la de l'ONG 'Reforest', que ajuda a repoblar zones boscoses d'arreu del món. Ara, 'Reforest Project' ha premiat Brownie per la seva tasca mediambiental com "l'empresa de moda tèxtil més compromesa amb la lluita contra el canvi climàtic".

Ser més eco

Enguany Pyrénées Andorra està d'aniversari. Compleix 75 anys d'història i per celebrar-ho s'ha marcat una sèrie de propòsits a complir en companyia dels seus clients. Es tracta d'objectius que volen millorar la gestió interna de Pyrénées i ajudar els visitants a fer realitat els seus desitjos. El primer propòsit que està duent a terme aquests mesos és 'ser més eco', i és que, en els darrers anys, la sostenibilitat ha passat a ser una prioritat en grans companyies de consum com Pyrénées . Blue Banana, Brownie o Ecoalf en moda; Cocunat, Medik8 o Maminat en cosmètica, i Flax&Kale o Pirinat en alimentació, són algunes de les marques amb les quals treballa Pyrénées Andorra per poder complir el propòsit de 'ser més eco' i oferir, als consumidors, productes que respectin el medi ambient i hagin seguit processos de producció sostenibles.