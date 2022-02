Proposa't ser més eco

Andorra la VellaUn dels propòsits de Pyrénées Andorra en la celebració dels seus 75 anys és la voluntat de ser una companyia més sostenible, no només en la gestió empresarial sinó en l'aposta per marques de moda i alimentació que siguin respectuoses amb el medi ambient. I perquè els clients de Pyrénées també se sumin a aquest moviment, fins al 17 de febrer, els usuaris de MyPyri que hagin acceptat rebre cupons tindran un 10% de descompte en marques 'eco'.

A l'aplicació hi ha indicades les condicions segons mínim de compra de les marques Ecoalf, la firma de moda sostenible per excel·lència, i diverses d'alimentació, com Flax&Kale, Heura i Casa Amella. Les tres marques es caracteritzen per oferir alimentació saludable basada en la proteïna vegetal, una alternativa a la carn animal cada vegada més estesa i acceptada pels 'flexitarians'.

La kombucha de Flax & Kale es troba, de manera exclusiva, al supermercat de Pyrénées.

Pel que fa a la secció de perfumeria i parafarmàcia, en els darrers mesos Pyrénées Andorra ha reforçat l'oferta de marques de cosmètica natural i els clients MyPyri que hagin acceptat rebre cupons tindran un 10% de descompte segons mínim de compra a Mamimat, Weleda, Caudalie, Mokosh, Alma Secret, Dr. Hauschka i Boutijour. Proposa't tu també ser més 'eco', i de pas, dona't un caprici.