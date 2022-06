Marsol afirma que Andorra la Vella ja està implicada en l'habitatge davant la demanda del Govern

Andorra la VellaDesprés que el Govern fes una crida aquest dilluns als comuns per tal que s'impliquin en la cerca de mesures per trobar solucions a la problemàtica de l'habitatge de lloguer, la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha estat clara quan ha afirmat que el comú ja "està implicat" en aquest assumpte i que està obert a valorar noves iniciatives que puguin arribar. En aquest sentit, la cònsol ha recordat que a la capital ja es va rebaixar fa anys la cessió del sòl del 15 al 7% i que actualment hi ha projectes en marxa per tal de pal·liar aquesta problemàtica.

Marsol ha manifestat que ja s'està treballant en el plec de bases del projecte d'habitatges de Ciutat de Valls i que el preu de l'habitatge de lloguer a Andorra la Vella gaudeix d'una bonificació de fins al 75% respecte del preu dels habitatges de compravenda. A més, també ha recordat la cessió gratuïta del terreny de Borda Nova que el comú va fer al Govern per a la creació de pisos socials i els equipaments com els edificis de Jovial, "que són més de 80 habitatges a preu regulat", i el Casal Calones.

Amb tot, la cònsol ha reiterat que "el comú està implicat i continuarà treballant en aquesta línia, i si hi ha alguna altra cosa que puguem fer per beneficiar l'habitatge de lloguer estem disposats a fer-ho".