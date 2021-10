Marsol apel·la al paper dels ciutadans en la millora de la mobilitat

Andorra la Vella"Crec que ens hi estem esforçant" però tothom hi hauria de posar el seu gra de sorra. Aquest és el parer de la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, sobre les dificultats que hi ha hagut aquests dies per circular pel país i sobre la problemàtica per trobar un lloc on estacionar. D'aquesta manera, ha manifestat que des de la corporació comunal s'han "esforçat" per tenir obert el parc Central durant el pont i ha incidit que ara com ara la parròquia compta amb més places d'estacionament que uns anys enrere. A més, ha fet notar que s'ha fet "un reforç de la senyalització" perquè la gent fes servir els aparcaments a Prat de la Creu, com el del centre històric, centre ciutat i el Vinyes, que habitualment costen més d'omplir.

"Andorra la Vella té els aparcaments que té", ha manifestat Marsol, que ha recordat que en dos anys es comptarà amb les 900 places al Fener que està construint el privat i també incidint en què l'any que ve el comú posarà en marxa dos aparcaments dissuasius a Santa Coloma que funcionaran amb abonaments i amb els quals es vol afavorir que les persones hi estacionin i s'apropin al centre d'Andorra la Vella amb el transport públic, que ha recordat que val deu cèntims.

A banda d'aquestes accions la cònsol ha manifestat que cal la conscienciació de la ciutadania per "deixar espai als turistes", ja que ha remarcat que cal tenir en compte que som un país turístic. "Hem de trobar la fórmula d'utilitzar menys el cotxe", ha conclòs.