Martin Garrix penja el cartell de 'sold out' en el primer concert de l'Andorra Mountain Music

Andorra la VellaEl DJ i productor neerlandès Martin Garrix ha penjat aquest dissabte al vespre el primer cartell de 'sold out' en el marc de l'Andorra Mountain Music Winter Edition. Segons ha explicat moments previs a l'inici de l'actuació el ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, s'han aconseguit vendre totes les localitats que estaven disponibles per a gaudir del concert, el que representa l'arribada a l'Estadi Comunal Joan Samarra Vila de més de 4.200 persones. El festival de música té com a objectiu fer pujar la despesa mitjana al país en uns mesos (febrer i març) que ja apropen una forta afluència de visitants al Principat, però que des del Govern i Andorra Turisme es vol potenciar "oferint més experiències i més activitats a la gent que ens visita perquè s'emportin un millor record d'Andorra".

La forta arribada de turistes també s'ha fet palesa als establiments hotelers i de restauració, ja que tal com ha detallat el ministre, "les reserves al país estan en un percentatge d'ocupació hotelera molt elevat" i, de fet, és el que es buscava amb l'organització d'aquesta sèrie de concerts. Quant a l'actuació de Martin Garrix, Torres ha assegurat que es tracta "d'un espectacle de primer nivell" tenint en compte que "és el segon DJ més important del món". A més, la resta del cartell el conformen artistes "de primeríssim nivell".

En aquest sentit, cal destacar que l'aixecament de les mesures sanitàries han propiciat que la venda d'entrades per a tots els concerts s'hagin disparat. Tant és així que Torres ha declarat que si no s'assoleix el 'sold out' en tots els concerts "poc hi faltarà perquè el ritme de reserves avança molt bé i tenim molt bones previsions". A banda de les actuacions principals, el públic assistent també pot gaudir de la música d'altres DJ, alguns d'ells nacionals, i "d'una àmplia oferta de restauració", zones diferenciades per a entrades prèmium i 'VIP', així com tota una sèrie de parades amb venda de marxandatge i activitats complementàries.

L'Andorra Mountain Music Winter Edition es posiciona, per tant, com l'esdeveniment de referència durant la temporada d'hivern, ja que tal com ha explicat Torres, està previst que durant l'estiu es recuperi l'esdeveniment del Cirque du Soleil. La propera actuació serà el 26 de febrer i anirà a càrrec de Dj Tiësto, un artista avalat pels seus sis àlbums d'estudi i per haver guanyat un Grammy al millor remix per la cançó 'All of me' de John Legend. Una setmana després, el 5 de març, serà el torn de Timmy Trumpet que, amb el seu senzill 'Freaks', acumula més de 500 milions de reproduccions a internet. Dimitri Vegas & Like Mike tancaran el festival de música el proper 12 de març.

Cal recordar que la situació sanitària va obligar als organitzadors del certamen a fer un canvi de calendari, arrencant el festival dues setmanes més tard del que era previst inicialment i només amb quatre actuacions. El canvi de dates va provocar que artistes com Don Diablo i Afrojack quedessin fora del cartell.

Anunci de la ubicació del multifuncional

En resposta a preguntes dels periodistes, Torres ha manifestat que des del Govern encara "estem analitzant diverses localitzacions que són factibles" per a la ubicació del recinte multifuncional, i està previst mantenir una reunió la setmana entrant amb la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol. Precisament, i subscrivint les paraules de la cònsol, el ministre ha assegurat que l'anunci de la ubicació "no anirà més enllà del febrer", però no ha avançat si finalment s'ubicarà davant de l'edifici administratiu del Govern -on "hi havia alguns condicionants legals" que impedien la instal·lació- o bé a la Margineda.