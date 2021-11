Tiësto, Afrojack, Martin Garrix, Don Diablo i Timmy Trumpet entre d'altres caps de cartell de l'Andorra Mountain Music

Andorra la VellaL'Andorra Mountain Music comptarà amb les actuacions de Tiësto, Afrojack, Martin Garrix, Don Diablo i Timmy Trumpet. Aquests concerts tindran lloc entre el 5 de febrer i el 5 de març i es duran a terme a l'estadi comunal d'Andorra la Vella. Tal com ha posat en relleu el ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, es volia fer itinerant entre les estacions d'esquí però aquestes van manifestar el seu "neguit" que disposar d'aquests espais no els fes minvar l'afluència de turistes i per aquesta raó s'ha optat per la capital i un indret que es considera que reuneix les condicions per encabir aquest tipus de festival. L'aforament serà d'unes 5.000 persones, una xifra variable en funció de les condicions sanitàries.

