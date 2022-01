L'inici de l'Andorra Mountain Music s'ajorna dues setmanes

Andorra la VellaL'evolució de l'actual situació sanitària al país obliga a canviar el calendari de les actuacions previstes a l'Andorra Mountain Music Winter Edition. D'aquesta manera, el festival de música arrencarà dues setmanes més tard del previst inicialment i comptarà amb un total de quatre actuacions a càrrec de diferents DJ de renom internacional.

Així s'ha decidit aquest dijous a la tarda seguint les recomanacions establertes pel ministeri de Salut. Durant aquestes últimes setmanes, els organitzadors d'aquest esdeveniment han anat seguint de ben a prop l'evolució de la pandèmia i han considerat oportú posposar el festival quinze amb l'objectiu de garantir la seguretat dels assistents tot esperant que la situació sanitària millori i que les restriccions actuals es flexibilitzin.

El canvi de dates també ha obligat els organitzadors a modificar alguns artistes per incompatibilitat d´agendes i per aquest motiu, Afrojack i Don Diablo no podran actuar tal com estava previst en un inici.

Cartell amb quatre DJ de renom internacional

El primer concert serà amb Martin Garrix el 19 de febrer, un artista que actuarà en la data que estava programada. Per la seva part, Tiesto, que tenia previst oferir el seu concert el 5 de febrer, s'ha pogut adaptar a la proposta d'una nova data i ara ho farà el 26 de febrer. L'altre dels artistes que es mantenen és Timmy Trumpet pel proper 5 de març. Tancaran el cartell el DJ Dimitri Vegas &Like Mike que ho faran el 12 de març.

Les entrades per assistir al concert de Dimitri Vegas &Like Mike es posaran a la venda demà divendres 21 de gener a través de www.visitandorra.com i www.ticketmaster.es.

Per la seva part, les persones que hagin adquirit una entrada d'algun artista que ja no està al nou cartell poden realitzar els tràmits de devolució de l'import de l'entrada a través del mateix canal on van comprar-la.