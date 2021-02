La Massana proposa accions culturals i de lleure durant les vacances de Carnaval

La MassanaEl comú de la Massana continua adaptant les seves accions a la situació epidemiològica, en aquest cas per Carnaval. “Tenint en compte que els infants i joves tenen una setmana de vacances hem organitzat diferents activitats perquè es diverteixin i rebin nous estímuls”, afirma el conseller de Cultura, Igualtat i Participació Ciutadana, Guillem Forné.

El dilluns 15 de febrer, hi haurà un espectacle de màgia, a càrrec de Toni Zamora, al teatre de les Fontetes. Zamora, amb el seu característic sentit de l’humor, oferirà des de trucs de màgia de gran format fins a impressionants jocs de mans. L’espectacle serà a les 18 hores i per accedir-hi caldrà haver recollit l’entrada a l’Oficina de Turisme, ja que l’aforament és limitat a causa de les mesures per prevenir el contagi.

Pel dimecres, 17 de febrer, a les 11 hores, s’ha organitzat un taller infantil de manualitats 'Per carnaval, posa’t les ales', a la Biblioteca Comunal Antoni Morell. Cal fer la reserva prèvia trucant al telèfon 324 558.

D’altra banda, recordem que l’ambaixada de França ha programat diferents projeccions dins el cicle de cinema d’animació. A la Massana serà dijous, 18 de febrer, i caldrà recollir les entrades a l’Oficina de Turisme. Hi haurà dos passis: a les 18 i a les 20.30 hores.

A més, des del departament d’Educació, Joventut i Esports, s’organitzen els Tallers de Carnaval, amb activitats durant tota la setmana per donar un suport a les famílies que treballen i permetre que els infants passin unes bones vacances. També el Punt 400 ha organitzat diferents activitats per als joves, que van des d’una competició d’hoquei aire a una sortida amb raquetes.