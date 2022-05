Més de 250 participants a la Jorma Urban Trail d'Escaldes

Escaldes-EngordanyLa parròquia d'Escaldes-Engordany ha acollit aquest dissabte la 5a edició de la Jorma Urban Trail, primera prova dins de la Multisegur Assegurances Copa d’Andorra 2022 amb una participació de prop dels 260 corredors. Enguany, el comú d’Escaldes-Engordany juntament amb el patrocinador principal (Jorma) han mantingut les quatre distàncies disponibles de l’edició passada. Per tant, els participants han pogut gaudir de quatre recorreguts: 21 kilòmetres i 1.212 metres de desnivell positiu, 10 kilòmetres i 522 metres de desnivell positiu, 5 kilòmetres i 252 metres de desnivell positiu (cursa popular) i una darrera prova més familiar i per a un públic infantil de 3 kilòmetres i 107 metres de desnivell positiu. Cal recordar que aquesta darrera no puntua per a la Multisegur Assegurances Copa d’Andorra 2022.

La prova de 5 kilòmetres és puntuable per a les categories d’U12/U14, la distància de 10 kilòmetres per a les categories d’U16/ U18 i la mitja marató puntua per a les categories d’U19, sènior i màsters. En la distància de 21 kilòmetres, en categoria absoluta masculina, Martí Lázaro ha estat el primer en arribar a la línia de meta amb un temps de 1h56’49’’. Gabin Ageron ha estat el següent en un temps de 2h00’14’’ i en tercera posició ha estat Marc Gasa amb un temps de 2h02’16’’. En categoria absoluta femenina, la primera en travessar la línia de meta ha estat Clàudia Tremps marcant-se un temps de 2h15’32’’, en segona posició ho ha fet Caitlin Fielder aconseguint completar el recorregut en 2h18’22’’ i Jeanne Cros ha estat la tercera en arribar en 2h33’53’’.