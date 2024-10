'My Hero Academia' arriba a Andorra amb projeccions en català cada dia

Andorra la VellaEls fans de l'animació japonesa estan d'enhorabona! El passat 11 d'octubre, el cinema Illa Carlemany va ser testimoni de l'arribada del quart llargmetratge d’una de les franquícies d'anime més seguides a tot el món.

Boku no Hîrô Akademia za Mûbî: Yuâ Nekusuto o conegut internacionalment com a 'My Hero Academia'. La pel·lícula You're Next promet guanyar-se els cors dels seguidors. De fet, s'ofereixen projeccions diàries en català entre setmana a les 17:45.

Un nou misteri entre superherois

La nova pel·lícula, amb una durada de 110 minuts, continua l'èxit de la saga que ha mantingut enganxats milions d'espectadors arreu del món. Dirigida pel mestre de l'animació Tensai Okamura, Yuâ Nekusuto no és només una continuació més, sinó una evolució en la història del jove heroi Izuku Midoriya, més conegut com a Deku.

Després dels dramàtics esdeveniments de la sisena temporada de l'anime, el protagonista es troba davant un nou repte: enfrontar-se al misteriós i poderós Dark Might, un nou antagonista que posarà a prova les seves habilitats i la seva determinació.

Sinopsi

En un món on gairebé tothom neix amb alguna habilitat extraordinària, Deku va ser dels pocs desafortunats que van néixer sense cap poder. Tot i això, la seva indestructible ambició per convertir-se en un superheroi ha sigut el seu motor per superar tots els obstacles.

Ara, al costat dels seus fidels companys de l'escola de superherois la UA High School, haurà d'enfrontar-se a una amenaça que posa en perill la pau mundial. Serà aquest el seu moment per demostrar que el coratge i la persistència poden superar qualsevol límit?

Amb una animació vibrant i seqüències d'acció trepidants, Boku no Hîrô Akademia za Mûbî: Yuâ Nekusuto és molt més que una pel·lícula d'aventures. És una història sobre la importància de l'amistat, la lluita per superar les adversitats i el poder de creure en un mateix. Els personatges, tant herois com vilans, estan carregats de matisos, i la trama promet moments de tensió, emoció i un missatge que ressonarà amb el públic.