Més de mil corredors a l'OTSO Travessa d'Encamp

EncampL'OTSO Travessa d'Encamp, que se celebra aquest cap de setmana a la parròquia, comptarà amb més d'un miler de corredors. Ho han manifestat aquest dimecres en roda de premsa el conseller d'Esports encampadà, Xavier Fernández, el director de Producte i Nous Projectes d'Andorra Turisme, Enric Torres, el director d'OTSO Sport, Jordi Solé, i el director tècnic de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM), Carlo Ferrari, qui han celebrat que s'hagi pogut complir l'objectiu marcat per l'organització després de dues edicions amb 300 participants.

D'aquesta manera, han detallat que la majoria dels corredors, concretament el 75%, són internacionals procedents de diferents punts d'Espanya com Catalunya, València i Madrid. Tanmateix, la voluntat de l'organització és, de cara l'any vinent, "atacar" altres països com França, Itàlia, Alemanya o Anglaterra, amb la finalitat d'incrementar, encara més, la xifra d'inscrits a l'esdeveniment el 2023. Del total, tal com ha volgut destacar Solé, tot i que "a mi m'hagués agradat que fossin més, només hi ha un 30% de dones" i la resta són homes.

Al seu torn, Torres ha volgut destacar l'assoliment del propòsit perquè gran part dels participants "siguin de fora" per promoure l'arribada de corredors que "consumeixen i fan vida a la parròquia i al país", a través de l'organització d'activitats esportives que "dinamitzen l'oferta turística". I ha exposat que la pròxima fita és augmentar la participació en vista a l'edició de l'ant vinent.

Cal recordar que l'OTSO Travessa d'Encamp se celebra aquest cap de setmana a la parròquia i compta amb un total de cinc circuits amb diferents distàncies, la petita de set quilòmetres, la de dotze, 21k, 42k i, finalment, la novetat d'enguany, la ultramarató de 84k. I que, amb la intenció de beneficiar i millorar l'estada dels participants a la parròquia, des de la corporació han acordat amb nou hotels facilitar un 'late check out' gratuït "perquè després de la cursa puguin marxar tranquils", adaptar els horaris dels esmorzars dels establiments a l'inici de l'esdeveniment, regalar una entrada gratuïta als Complexos Esportius de la vila i del Pas, i oferir un passi 2x1 pel Funicamp durant la temporada d'estiu.