Més minideixalleries a Andorra la Vella

Andorra la VellaCap a la primavera Andorra la Vella disposarà de dues noves minideixalleries on els ciutadans podran dipositar deixalles com als tres punts ja existents: els dels aparcaments del parc Central, la Valira i el Trillà. La voluntat de la corporació comunal és "augmentar de manera progressiva" aquests punts verds per apropar la recollida selectiva a la ciutadania i fomentar els bons hàbits en aquest sentit.

Tal com sortia publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) d'aquest d'aquesta setmana el comú farà una inversió de més de 83.000 euros en aquestes dos nous punts verds, que estaran instal·lats a Santa Coloma, concretament a la zona del Cedre, i a Terravella. Un dels punts té un cost de 44.484 euros i l'altre, de 38.638 euros. Tal com posen en relleu des de la corporació comunal per a l'adquisició d'aquestes dues minideixalleries s'ha demanat que tinguin una certa innovació tecnològica i s'estudia, per exemple, que estiguin equipades amb plaques solars.

Segons consta en l'edicte publicat al BOPA, l'empresa adjudicatària, Senyalitzacions Stop, disposarà d'un termini de vuit setmanes per instal·lar aquests dos punts verds.

Cal recordar que des de la corporació comunal es treballa amb l'objectiu de millorar la higiene a la parròquia i també per apropar la recollida selectiva i el reciclatge a la ciutadania. Precisament amb aquest objectiu es va posar en marxa el sistema de recollida porta a porta a la zona del Cedre de Santa Coloma i també estan apostant per la instal·lació progressiva de minideixalleries. En aquest sentit, el conseller de Sostenibilitat i Innovació, Gerard Estrella, ha manifestat en més d'una ocasió que també hi ha la intenció de retirar progressivament contenidors del carrer, ja que s'ha comprovat que són un problema "de seguretat i olors".