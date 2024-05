Dia de l'orgull Friqui: Cinc obres per 'adults' que no et pots perdre

Andorra la VellaAvui es commemora mundialment l'orgull de ser Friqui, un terme que cada cop té menys connotacions negatives ja que en principi s'utilitzava com a terme pejoratiu. No obstant això, els grans canals de comunicació han posat a l'abast de tothom infinitats de gèneres de ficció que ha derivat en què moltes generacions tinguin gustos més peculiars que els seus pares i no només en la forma del contingut sinó també en l'origen del producte.

Japó i Estats Units són dos dels països que més contingut de ficció exporta tant per Hollywood com per la Indústria del manga que especialment ha tingut un 'boom' a partir de la pandèmia.

Això és degut a la reconnexió de molts espectadors amb les sèries que miraven o van voler mirar durant la seva joventut o infancia com és el cas de la sèrie 'One Piece'. Un contingut que molts van poder veure en català però que mai van poder seguir per la dificultat de l'accés al contingut o la irrupció de noves 'masterpieces' com 'Atac als Titans'. En especial fer menció de què Akira Toriyama autor de Bola de Drac va morir el passat 8 d'abril.

Per això us recomanem cinc obres perquè puguis fer una marató o bé descobrir una saga que t'acabi agradant molt.

1) Atac Als Titans (Shingeki no Kyojin): L'Anime del manga de Hajime Isayama ha estat tot una 'masterpiece' del món del streaming els darrers anys. Els seus brillants girs de guió i el misteri de tot plegat configura una història única, complex i molt profunda. El protagonista, Eren Jaeger, ha de sobreviure juntament els seus companys a un món envoltat de gegants anomenats 'titans' que es mengen a les persones, però no tot és com es podia pensar.

2) Dune: La pel·lícula "Dune", dirigida per Denis Villeneuve i basada en la novel·la de ciència-ficció de Frank Herbert, ha estat un èxit tant de crítica com de públic. Amb un repartiment estel·lar que inclou Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, i Zendaya, "Dune" narra la història de Paul Atreides, un jove dotat amb habilitats extraordinàries que ha de viatjar al planeta més perillós de l'univers per assegurar el futur de la seva família i el seu poble. La seva impressionant cinematografia i la seva fidelitat a l'obra original han fet que la pel·lícula sigui un èxit destacat en la seva adaptació a la gran pantalla.

3) Star Wars: Obi-Wan Kenobi (Disney+): La sèrie "Star Wars: Obi-Wan Kenobi" a Disney+ ha emocionat els fans de la saga amb el retorn de Ewan McGregor en el paper del llegendari Jedi Obi-Wan Kenobi. Ambientada deu anys després dels esdeveniments de "Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith", la sèrie explora el viatge d'Obi-Wan mentre protegeix un jove Luke Skywalker i s'enfronta a les conseqüències de la caiguda dels Jedi. La sèrie ha estat molt esperada pels seguidors de "Star Wars" i ha estat aclamada per la seva fidelitat a l'univers de la saga.

4) La Casa del Dragón (HBO): "La Casa del Dragón", la nova sèrie de HBO i precuela de "Joc de Trons", està basada en el llibre "Foc i Sang" de George R.R. Martin. La sèrie se centra en la història de la Casa Targaryen i els seus dracs, situada 200 anys abans dels esdeveniments de "Joc de Trons". Amb un repartiment que inclou Paddy Considine, Olivia Cooke, i Matt Smith, la sèrie promet explorar les intrigues polítiques i les lluites de poder dins de la família Targaryen. Els fans de "Joc de Trons" esperen amb ganes aquesta nova entrega de l'univers creat per George R.R. Martin.

5) Vinland Saga: La sèrie d'anime "Vinland Saga", basada en el manga de Makoto Yukimura, segueix la història de Thorfinn, un jove guerrer víking que busca venjança per la mort del seu pare. Ambientada durant l'època dels víkings, la sèrie combina elements històrics amb acció i drama, oferint una narrativa captivadora sobre la recerca de la venjança, la guerra i la redempció. Amb una animació espectacular i una història profunda, "Vinland Saga" ha captivat els fans d'arreu del món.