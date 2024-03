'Jujutsu Kaisen' s'emporta 11 premis dels Anime Awards 2024: Llista completa de guanyadors

Andorra la VellaEl món de l'anime celebra una altra edició dels prestigiosos Crunchyroll Anime Awards, reconeixent l'excel·lència en aquesta forma d'entreteniment japonès. Aquest any, els grans triomfadors han estat 'Jujutsu Kaisen' i 'Suzume', que han destacat amb múltiples premis en aquesta gala celebrada a Tokio.

'Jujutsu Kaisen' ha captivat els espectadors amb la seva segona temporada, consolidant-se com una de les sèries més populars del moment. El seu emocionant argument i la seva animació espectacular han fet gaudir del reconeixement a millor sèrie, a més de diversos altres premis tècnics.

D'altra banda, 'Suzume', de Makoto Shinkai, ha rebut l'elogi de la crítica i el reconeixement del públic, emportant-se importants premis com el de millor pel·lícula d'animació. La seva història emotiva i la seva brillant direcció l'han convertit en una obra imperdible per als amants de l'anime.

Altres grans èxits de l'animació japonesa, com 'One Piece', 'Kimetsu no Yaiba' i 'Chainsaw Man', també han estat guardonats en aquesta cerimònia, reflectint la diversitat i la qualitat de l'oferta actual d'anime.

A una gala plena d'actuacions i la presència de figures destacades de l'anime i altres àmbits, els premis van reconèixer també el treball dels creadors en diferents departaments i el talent dels actors de veu. Els premis als millors personatges, tot i ser atribuïts a personatges ficticis, també van ser un punt culminant de la nit.

Els Crunchyroll Anime Awards continuen consolidant-se com una cita ineludible per als aficionats de l'anime, celebrant i reconeixent l'excel·lència d'aquesta forma d'art que captiva audiències de tot el món.

Animes guanyadors:

Millor anime: 'Jujutsu Kaisen'

Millor pel·lícula: 'Suzume'

Millor anime en curs: 'One Piece'

Millor estrena: 'Chainsaw Man'

Millor anime d'acció: 'Jujutsu Kaisen'

Millor drama: 'Ataque a los Titanes'

Millor anime de fantasia: 'Kimetsu no Yaiba: Arc de l'Aldea dels Forners'

Millor anime de comèdia: 'Spy x Family'

Millor anime original: 'Buddy Daddies'

Millor anime romàntic: 'Horimiya: The Missing Pieces'

Millor Slice of Life: 'Bocchi The Rock!'

Personatges d'anime guanyadors: