Naturland repeteix com a seu del campionat del món de Triatló d'hivern, que ja compta amb 250 inscrits

Sant Julià de LòriaEl campionat del món de Triatló d'hivern, que se celebrarà per segon any consecutiu a Naturland, ja compta amb més de 250 inscrits de catorze països diferents. Ho ha manifestat el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, durant la roda de premsa per presentar l'esdeveniment, qui a estat acompanyat pel cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, i pel director regional de The Ironman Group a Andorra, Espanya, Itàlia i Portugal, Agustí Pérez.

Gallardo ha posat en relleu que la xifra d'inscrits, la qual es pot ampliar al llarg de les pròximes setmanes, ja és superior a la que es va registrar l'edició anterior, i ha ressaltat que, com a novetat, l'esdeveniment no només comptarà amb la prova de triatló, sinó que també es durà a terme una duatló. El campionat del món se celebrarà del 3 al 6 de febrer a les instal·lacions de Naturland, tot i que una part del recorregut passarà per Arcavell, a l'Alt Urgell.

El titular de la cartera de Presidència també ha destacat els bons resultats de l'edició del 2021, un fet a tenir compte per la Federació Internacional de Triatló, la qual ha "tornat a confiar en Andorra com a seu del campionat". I ha recordat que l'esport suposa un 8% del PIB del país, un percentatge a tenir en compte, ja que "no és així a tot arreu" i té un "gran paper en la diversificació de la nostra economia". Pérez ha assenyalat que els atletes es dividiran entre les dues modalitats, de la tal manera que un 31% participaran en el duatló, que inclou una carrera corrent i l'esquí, i un 69% en el triatló, que suma la cursa en bicicleta.

Des de l'organització, han estimat que l'esdeveniment aportarà un retorn de 390.000 euros, tenint en compte les xifres que es van assolir el 2021 i el nombre de tècnics que poden venir per cada atleta que hi participa. A més, ha explicat que s'habilitaran zones perquè el públic pugui seguir l'esdeveniment, el qual incorpora cinc transicions en el recorregut "que donaran més joc i emoció a la competició".

Majoral ha posat de manifest la voluntat del comú per fer de Naturland un referent de l'esquí de fons i que la parròquia també ho sigui, tot exposant que "Sant Julià ha de créixer i ho pot fer en el món esportiu". Per cloure, han assenyalat que el ministeri de Salut ha aprovat un protocol específic per a la celebració i que es respectaran, en tot moment, les mesures decretades per evitar la propagació del coronavirus entre els atletes, els equips tècnics i el públic.