Neix l'ACA eSports Academy, el centre de formació dels esports electrònics

OrdinoDesprés de tres anys de treball intens, l'Automòbil Club d'Andorra (ACA) -gràcies al suport de Crèdit Andorrà i Andorra Telecom- ha presentat aquest dijous un altre dels elements que han de servir per acabar de configurar l'aposta de l'entitat pels esports electrònics: l'ACA eSports Academy. Segons ha explicat el secretari general de l'ACA, Toti Sasplugas, l'acadèmia està enfocada "des del punt de vista de la tecnificació" i té com a objectiu principal formar els jugadors professionals digitals del futur en Sim Racing per convertir-los més tard en esportistes capaços de competir en les lligues nacionals i internacionals més importants.

El treball del centre és, per tant, dotar els jugadors de totes les eines tècniques necessàries i també de posar professionals de la salut al seu abast perquè puguin desenvolupar amb normalitat la seva vida personal i professional. "El món dels eSports està ple d'oportunitats i aquí volem treballar amb ells perquè arribin al nivell més alt", ha manifestat Sasplugas. Per assolir aquesta finalitat, l'acadèmia disposa d'un 'staff' professional, el qual també té un alt nivell d'exigència per treballar sobre dos eixos bàsics: la salut i el rendiment. Actualment, el centre acull cinc joves, malgrat que Sasplugas ha explicat que el nombre pot arribar a doblar-se.

Durant la presentació de l'acadèmia també hi ha estat present el coordinador de l'àrea de Salut, Sergi Marsal, qui ha manifestat la importància de mantenir la salut física i mental dels pilots. Pel que fa als aspectes físics, ha identificat treballar sobre aspectes clau com són la part visual i l'ergonòmica, mentre que pel que fa a la salut mental ha dit que cal incidir en l'equilibri psicològic dels joves i en la prevenció de potencials factors de risc. L'ACA eSports Academy disposa de tres professionals fixes relacionats amb l'atenció psicològica, visual i de preparació física, tot i que pot incorporar altres titulats puntualment si es detecten mancances en altres àmbits com ara l'alimentació.

L'aspecte tecnològic també és clau. L'acadèmia disposa de cinc simuladors d'automobilisme digital equipats amb l'última tecnologia, fet que converteix l'ACA eSports Academy en un centre de preparació d'esportistes digitals de primer ordre.

El centre formatiu va obrir les portes el gener del 2022 després d'haver superat una etapa de treball a porta tancada en què tot l'equip va modelar de manera detallada el currículum del programa. El pla inclou diversos aspectes del motorsport digital perquè cada alumne desenvolupi les competències i les habilitats necessàries per a la competició professional.